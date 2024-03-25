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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة في غزة توجه نداء وتحذيرا عاجلين للمواطنين بشأن المساعدات الإنسانية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية في غزة

ناشدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، الشعب الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال بعدم التوجه إلى نتطقة دوار الكويت وشارع الرشيد.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "عدم التوجه لمنطقة دوار الكويت أو شارع الرشيد، وليدعوا قوافل الاغاثة الانسانية تمر بانسيابية وتوزع عبر اللجان الشعبية، وألا يعرضوا أنفسهم وأبناءهم لخطر الاصابة أو الموت.

وأضافت الوزارة، أن المنظومة الصحية في محافظتي غزة والشمال ما عادت تقوى على التعامل مع الكم الكبير للاصابات مما يعرض حياة الجرحي للموت المحقق.

كما ناشدت الوزارة كل مؤسسات المجتمع المدني، والأعيان، والعائلات، بالتحلي بروح المسئولية وبذل كل مجهود ممكن للتجاوب مع هذا النداء.

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