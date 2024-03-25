الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

واتفق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى، كما وجه مدبولي بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت

ومن جانبهم أكد التجار تنفيذهم توجيهات الرئيس بخفض الأسعار ويعلنون: الزيت والفول والعدس والأرز أسعارها انخفضت