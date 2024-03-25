بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول سرقة مبنى وزارة التعليم القديم.. بسمة بوسيل تكشف أسباب انفصالها عن تامر حسني

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى يفجر مفاجأة حول سرقة مبنى وزارة التعليم القديم.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة سرقة مبنى وزارة التعليم القديم.

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا حقيقة لسرقة لوحات وتماثيل قصر الأميرة فائقة، موضحا أن قصر الأميرة فائقة هو مقر وزارة التربية والتعليم القديم، وهو مبنى أثري.



رسالة قوية للشركات.. إجراء عاجل من الحكومة بشأن أسعار السلع |فيديو

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والغرف التجارية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، "رئيس الحكومة وجه رسالة قوية للشركات بأهمية خفض أسعار السلع بالتزامن مع خفض سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية.



رغم الرفض الأمريكي.. نتنياهو مصمم على خطته الشيطانية تجاه رفح الفلسطينية

عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "رغم الرفض الأمريكي والأوروبي.. نتنياهو مصمم على خطته الشيطانية تجاه رفح الفلسطينية".

لأول مرة.. بسمة بوسيل تكشف أسباب انفصالها عن تامر حسني

تحدثت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة، في حوار من القلب للقلب، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها ع المسرح، وتناولت للمرة الأولى أسباب انفصالها عن الفنان تامر حسني، زوجها السابق، والد أولادها الثلاثة، على الرغم من استمرار علاقتهما في الود حتى الآن.



مالتي مليونير وعريس من جرجا.. حورية فرغلي تتحدث عن عروض الزواج المقدمة لها

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن عروض الزواج التي قدمت عليها، قائلة: “رفضت الزواج من المالتي مليونير اللبناني الشهير أحمد حجازي رغم أنه عرض علي الحصول على مليوني دولار”.



رامز جاب من الآخر.. ميريهان حسين تفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي لاعتزالها

وقعت الفنانتين ميريهان حسين، وانتصار، ضحايا مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.



بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

كشفت الفنانة بسمة بوسيل، عن تفاصيل جديدة عن أزمتها مع زوجها السابق تامر حسني، مشيرة إلى أن حلمها بالعودة للفنان تامر حسني سيتحقق.



بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع.. فيديو

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والغرف التجارية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: "اجتماع الحكومة اليوم جاء في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق خاصة السلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي".

هتلاقوه في الدوري الإنجليزي.. أحمد موسى يعلن مفاجأة عن مصطفى محمد| فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن بطولة كأس عاصمة مصر، موضحا أن بطولة كأس العاصمة الودية كانت رغبة وتحققت.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”، "مصر دولة كبيرة وتستعد لتدشين بطولات دولية كبيرة الفترة المقبلة"، مشيدا بمظهر استاد العاصمة الإدارية الذي افتتح خلال مباراة مصر ونيوزيلندا أمس الأول.

إحنا خدامين الشعب.. وزير التعليم لأحمد موسى: حل أزمة الطلاب المصريين العائدين من السودان فورا

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة الطلاب المصريين المقيمين في السودان، بعد توقف الدراسة هناك.

وأعلن الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تواصل بشكل خاص مع وزير التربية والتعليم، والذي أكد له بأنه سيتم العمل بشكل فوري لحل تلك الأزمة في أقرب وقت.