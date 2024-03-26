بعد زيادة الشكاوى.. آبل تفاجىء المستخدمين ببعض التحديثات فما هي؟

كعادتها تحرص شركة آبل على القيام ببعض التحديثات من وقت لاخر لإصلاح بعض المشكلات التى اشتكى منها الكثير من المستخدمين في نظم التشغيل لبعض أجهزتها ويعد آخر تحديث قامت به شركة آبل هو تحديث “ macOS 14.4.1 “ وهو تحديث مخصص للقيام بإصلاح مشكلات متعددة في نظام تشغيل” ‌macOS Sonoma‌ "في حواسيب ماك.

ويأتي تحديث “ macOS 14.4.1 “ بعد مرور حوالي 3 أسابيع على بدء إطلاق تحديث macOS 14.4 الذي تسبب في آثارة العديد من الشكاوى بعد إطلاقه بسبب بعض المشكلات في حواسيب ماك

ووفقًا لموقع “ .macrumors ”، فإن تحديث ‌macOS 14.4.1 يعمل على إصلاح مشكلة عدم تعرف شاشات العرض الخارجية المتصلة بالحواسيب ومن خلال منافذ USB.

يساعد تحديث ‌macOS 14.4.1 في إنهاء التطبيقات التي تستخدم “Java ”على نحو غير متوقع، وعدم القدرة على فتح مكونات وحدة الصوت الإضافية لتطبيقات الموسيقى الاحترافية.

على الجانب الآخر بعد إصلاح المشكلات السابقة يساعد نظام تشغيل” ‌macOS Sonoma‌ " في تقديم بعض الثغرات الأمنية الأخرى في النظام ويمكن تنزيل تحديث ‌‌macOS 14.4‌.1 الجديد على كافة أجهزة ماك