عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: حملات مُكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف

إزالة أعمال البناء
إزالة أعمال البناء المخالف بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية من الاستيلاء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة.

وشن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة تمكنت من فك شدة خشبية لسقف بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن خلف محطة الصرف الصحي منطقة طوسون فضلاً عن فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي والتحفظ على خلاطة بأحد العقارات بعزبة حوض 10 بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشوين بالدور الثالث عشر والتحفظ على ونش وكمية من الأخشاب بمنطقة اسكوت.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة لإزالة التعديات لتشوينات وأسوار بإجمالي مساحة 200 م٢ فضلاً عن إزالة حوائط بأحد العقارات بشارع 41 أبو عجيلة بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بالعقار الكائن 6 شارع محمد عوض جبريل والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.

وشن حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا حملة مُكبرة تمكنت من إزالة أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 300م بالطريق الصحراوي بجوار البنك الأهلي فضلاً عن إزالة أسوار من الطوب بمنطقة السلام الكينج قبلي السكة الحديد على مساحة 400م.

وواصل حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبيه بالدور الأرضي وأعمدة بالدور الأول علوي على مساحة 150م بمنطقة أبيس العاشره جزء 6 حوش 3 والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأخشاب.

وقام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب بتنفيذ حملة مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف أسفرت عن إزالة أعمدة بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن رقم 14 متفرع من البر القبلي نزله أبو سعدة والتحفظ على كمية من الأخشاب فضلاً عن إزالة شدة خشبية بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن 14 شارع عزبة سكينة القديمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية إزالة التعديات اراضي املاك الدولة الصرف الصحى الطريق الصحراوي العامرية ثان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

ترشيحاتنا

كان بيجددلها الباقة.. موظف بشركة اتصالات يبتز فتاة أجنبية بصورها الخاصة

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل بسبب حرب غزة

أتربة ورمال.. تحول مفاجئ في حالة الطقس| والأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة

الأونروا: ندعو إسرائيل لإلغاء قرار منع وصول المساعدات إلى غزة

هنية: قرار مجلس الأمن مؤشر على عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي

صدع كبير.. وزير الدفاع الصهيوني يوجه بعدم التعاون مع نتنياهو| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري| شاهد

خورشيد باشا.. قاد جيش العثمانيين وكره محمد على ومات مسموما

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

بدون أدوية .. علاج يخلصك من الإمساك المزمن نهائيا

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ