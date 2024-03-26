قيادي في حماس: تم رفض مطالب إسرائيل بصفقة تبادل الأسري

قال عضو مكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن مطالب الاحتلال الإسرائيلي حول صفقة تبادل الأسري غير مقبولة، والرد الأخير لا يلبي الحد الأدنى.

وأضاف القيادي في حركة حماس في تصريحات صحفية، أن الحركة أبلغت الوسطاء في المفاوضات بأن مطالب إسرائيل مرفوضة.

وأشار حمدان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب في غزة، ويسعى للمماطلة وعرقلة المفاوضات.

وشدّد على أنه لن تكون هناك إدارة إسرائيلية لقطاع غزة بعد الحرب والقرار سيكون فلسطينيًا.

وفي وقت سابق، أصدرت حماس بيانا قالت فيه إنها أخطرت الوسطاء القطريين والمصريين بأنها حازمة بشأن شروط الرد الذي قدمته قبل أسبوعين على الصفقة التي اقترحها الوسطاء الأمريكيون والمصريون والقطريون.

وقالت حماس إن الموقف الإسرائيلي الأخير لا يلبي مطالبها المتعلقة بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وقالت حماس إن "مسؤولية فشل المفاوضات تقع على عاتق نتنياهو وحكومته المتطرفة".