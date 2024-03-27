نشرة الفن| مواعيد وقنوات عرض مسلسل كوبرا وكواليس تحضيرات "جودر"

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها مواعيد وقنوات عرض مسلسل كوبرا وكواليس تحضيرات "جودر".

ينطلق عرض مسلسل "كوبرا" للنجم محمد إمام المكون من 15 حلقة، حصرياً على قناة Mbc مصر ومنصة shahid غدا 17 رمضان.

كشفت المغنية العراقية عن اسم وصورة مولودتها الأولى من زوجها ألكسندر علوم بعدما أنجبتها في تركيا منذ ساعات.

وأضاف حمادة هلال لكاميرا “صدي البلد” لا يمكن القول أو المقارنة بمن سيجسد الدور بطريقة أفضل ، وأن ماجد المصري فنان كبيرومتميز وإعتذاره عن الدور كان بسبب إنشغاله بأعمال أخري ، وقبول فتحي عبد الوهاب الدور يعتير إضافة كبيرة للعمل ، معلقًا: “ماجد المصري وفتحي عبد الوهاب أصحابي وإخواتي وكل واحد عنده طريقته الخاصة لإقناع الجمهور”.

نشرت النجمة ياسمين رئيس علي حسابات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها فيديو لمراحل تحولها لشخصية شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة جودر والذي يعرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤.

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جودر، بأن ياسر جلال (شهريار) يبحث عن فتاة ليتزوجها ويسأل خادمه (محمد التاجي) عن سبب تأخره فى إيجاد الفتاة المناسبة بعد أن تخلص من جميع الفتيات التى تزوجهم من قبل على يد (مسرور السياف) ، ليؤكد له أنه لا يوجد فتيات فى سن الزواج فى البلد ولكنه يسأله على بناته (دنيا زاد وشهرزاد) ليتزوج من بينهما.

شهدت الحلقة ١٦ من الحشاشين، خروج جيش مضاعف بأمر من السلطان بركياروق لحصار قلعة آلموت والقضاء على جنود حسن الصباح وأتباعه.