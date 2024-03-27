عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| مواعيد وقنوات عرض مسلسل كوبرا وكواليس تحضيرات "جودر"

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها مواعيد وقنوات عرض مسلسل كوبرا وكواليس تحضيرات "جودر".

 

تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل كوبرا للفنان محمد عادل إمام

ينطلق عرض مسلسل "كوبرا" للنجم محمد إمام المكون من 15 حلقة، حصرياً على قناة Mbc مصر ومنصة shahid غدا 17 رمضان. 

 

رحمة رياض تضع مولودتها الأولى في تركيا.. تعرف على اسمها

كشفت المغنية العراقية عن اسم وصورة مولودتها الأولى من زوجها ألكسندر علوم بعدما أنجبتها في تركيا منذ ساعات. 

 

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

وأضاف حمادة هلال لكاميرا “صدي البلد” لا يمكن القول أو المقارنة بمن سيجسد الدور بطريقة أفضل ، وأن ماجد المصري فنان كبيرومتميز وإعتذاره عن الدور كان بسبب إنشغاله بأعمال أخري ، وقبول فتحي عبد الوهاب الدور يعتير إضافة كبيرة للعمل ، معلقًا: “ماجد المصري وفتحي عبد الوهاب أصحابي وإخواتي وكل واحد عنده طريقته الخاصة لإقناع الجمهور”.

 

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

نشرت النجمة ياسمين رئيس علي حسابات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها فيديو لمراحل تحولها لشخصية شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة جودر والذي يعرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤.

 

 

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جودر، بأن  ياسر جلال (شهريار) يبحث عن فتاة ليتزوجها ويسأل خادمه (محمد التاجي) عن سبب تأخره فى إيجاد الفتاة المناسبة بعد أن تخلص من جميع الفتيات التى تزوجهم من قبل على يد (مسرور السياف) ، ليؤكد له أنه لا يوجد فتيات فى سن الزواج فى البلد ولكنه يسأله على بناته (دنيا زاد وشهرزاد) ليتزوج من بينهما.

 

الحشاشين الحلقة 16.. حصار جديد في قلعة ألموت وحريق مخازن حسن الصباح

شهدت الحلقة ١٦ من الحشاشين، خروج جيش مضاعف بأمر من السلطان بركياروق  لحصار قلعة آلموت والقضاء على جنود حسن الصباح وأتباعه. 

كوبرا shahid السوشيال ميديا النجمة ياسمين رئيس الموسم الرمضاني ألكسندر علوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

بخدعة من تريزيجيه.. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول في شباك كرواتيا

موضوعات متعلقة

في الحلقة 16 من الحشاشين.. سوزان نجم الدين تهدد حوريات الجنة المخالفات بالقــتل

تناقض كبير.. محمود ياسين جونيور وحسن الرداد شقيقان مختلفان في مسلسل محارب

بيت الرفاعي الحلقة 16.. خطة للقبض على أمير كرارة

بدون سابق إنذار الحلقة الأولى.. آسر ياسين يقارن عائشة بن أحمد بوالدته

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 2..شيكو يتأكد من وجود والده كريم محمود عبد العزيز

العتاولة الحلقة 16.. الوزان يكتشف جريمة زينة والسقا يبدأ البحث عن ابنه

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. خناقة مكي مع أولاده وسقوط مربوحة

الفيلم الفلسطيني الوثائقي اللِد يحظى باستقبال حافل في مهرجان شهير بإيطاليا

ترشيحاتنا

كرواتيا تفوز على الفراعنة برباعية في نهائي كأس عاصمة مصر

وقعت العقود فجرا.. عمرو الحديدي يحكي قصة مثيرة عن انتقاله للأهلي

لأول مرة منذ 2010|أحمد موسى: 90 ألف متفرج بمباراة كرة قدم في مصر

كأس العاصمة|كرواتيا تنهي آمال منتخب مصر بهدف رابع في شباك أبو جبل

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 مارس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة الشكاوى.. آبل تفاجىء المستخدمين ببعض التحديثات فما هي؟

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

جددي السفرة.. طريقة عمل الأرز بالبريكا

طريقة عمل الشيش طاووق والسمبوسك بمذاق لا يقاوم

فيديو

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ