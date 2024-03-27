تغير ضخم.. 130 نائبا في العموم البريطاني يطالبون بوقف بيع السلاح لإسرائيل

تتزايد الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وسط مؤشرات على أن إسرائيل تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر هذا الأسبوع والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وتسلط رسالة موقعة من أكثر من 130 برلمانياً موجهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا ، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

ويواجه الوزير بالفعل دعوات من وزير خارجية الظل، ديفيد لامي ، لنشر المشورة القانونية لوزارة الخارجية حول ما إذا كان هناك خطر جدي من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.

ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة عن حزب العمال زارا سلطانة ، 107 نواب و27 آخرين، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين ، وزعيم وستمنستر في الحزب الوطني الاسكتلندي، ستيفن فلين ، ووزير الظل السابق جيس فيليبس ، وزعيم حزب العمال السابقة جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك .



ياتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" مستمرة وان والخلاف يتركز حول عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.