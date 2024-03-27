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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يصعد 45 جنيه في الجرام مع ختام التعاملات

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم مقدار 45 جنيه علي الأقل بالنسبة لقيمة الجرام الواحد من العيار الذهبي داخل مخلات الصاغة مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر يوم الأحد الماضي.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 3045 جنيه للبيع و 3095 جنيه للبيع .

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بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3480 جنيه للبعي و 3537 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2610 جنيه للبيع و 2652 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2035 جنيه للبيع و 2069 جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب إلي 2192 دولار للبيع و 2193 دولار للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.36 ألف جنيه للبيع و 24.76 ألف جنيه للشراء.

انخفاض طفيف

تراجع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، ووسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة المقبل، كما يبدو أن صناع القرار بالفيدرالي الأمريكي لديهم الثقة بشأن تخفيف ضغوط الأسعار، ويتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، 

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3115 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2172 دولارًا، ولامست مستوى 2191 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2178 دولارًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي عن شهر مارس، سلبية ثقة المستهلك الأمريكي تجاه الأوضاع الاقتصادية، حيث سجل نحو 104.7 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 106.9 نقطة، في حين جاءت القراءة السابقة عند 106.7 نقطة ولكنها عُدلت بالخفض إلى 104.8 نقطة.

ويبدو أن صناع القرار في الفيدرالي الأمريكي يزدادون ثقة بشأن تخفيف ضغوط الأسعار، ويتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وسط أدلة متزايدة على أن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح.

ويبحث المستثمرون عن إشارات جديدة حول توقعات التضخم لمعرفة متى سيبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، وسوف تركز الأسواق بشدة على بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر فبراير، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل.

وقد تؤدي الأدلة على تخفيف ضغوط الأسعار إلى تعزيز مكاسب الذهب لأنها ستقلل من آمال الفيدرالي الأمريكي في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ومع ذلك، فارتفاع معدلات التضخم سيؤثر سلبًا على سعر الذهب لأنه سيزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فيه، ويتجه المستثمرون للأصول التي تحمل فائدة مثل السندات.

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