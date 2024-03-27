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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 17 | سما إبراهيم تتعرض لأزمة صحية بسبب ميراث محارب

محارب
محارب

أذاعت قناة cbc الحلقة 17 من مسلسل محارب، والذي يتم عرضه بشكل حصري على شاشاتها، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد. 

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، ومنها معرفة محارب “حسن الرداد” بان زوجته تعرضت لصدمة عصيبة ، وتغيرت طباعها من بعدها. 

فيما تم تجديد حبس شقيق محارب “ محمود عمرو محمود ياسين ” 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

أما جدة محارب “سما إبراهيم” فتعرضت لأزمة صحية بعد خلافها مع أفراد عائلتها على إعادة الأرض إلى أسرة محارب؛ لأنها ميراثهم.

مسلسل محارب الحلقة 17 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

محارب الحلقة 16.. حسن الرداد يطلق ناهد السباعي

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب: 

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب: 

محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال.

محارب حسن الرداد حسن عيد سلوي عثمان سما إبراهيم عفاف شعيب محمود عمرو محمود ياسين مسلسل محارب

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