منها السلع الاستراتيجية والأدوية.. المالية تكشف عن البضائع المفرج عنها

كشفت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون وإدارة المشروعات، عن البضائع التي تم الإفراج عنها، قائلة إنها السلع الاستراتيجية والأدوية والأطعمة المهمة ومستلزمات إنتاج وحليب أطفال.

وقالت الدكتورة منى ناصر،، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود وعبيدة أمير، إنه كان يتم الإفراج أولا عن الأولويات التي تهم نسبة عريضة من الناس، موضحة: “نتمنى أن يكون المتراكم فى الحدود الطبيعية، أى يكون تقريبا 2.5 مليار”.

وأضافت: “احنا بنجري ولو رأينا المعتمد بين الفرق فى يناير عن المفرج عنه مكنش كبير وفبراير ولكن فى مارس كبير”.