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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة بائعة المخلل.. اعتادت التعدى جسديا على أطفال المنطقة وتصويرهم لجلب الأرباح

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جريمة بائعة المخلل، والتي اعتادت التعدى جسديا على أطفال منطقتها وتصويرهم لإذاعة الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي.

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القصة الكاملة لـ جريمة بائعة المخلل

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة المباحث حول جرائم بائعة المخلل، أن السيدة اعتادت التعدى جسديا على أطفال المنطقة وملامسة مناطق حساسة وتصويرهم أثناء ذلك لإذاعة الفيديوهات عبر التيك توك والتربح منها.

واتهمت والدة طفل، بائعة المخلل بالتعدي جسديا على نجلها بأن قامت بملامسة مؤخرته وصورت ذلك وأذاعته عبر منصة التيك توك، حيث علمت والدة الطفل بأن المتهمة قامت بالتعدي الجسدي على العديد من أطفال المنطقة.

وأضافت والدة الطفل ياسين المجني عليه، ضحية بائعة المخلل، أن المتهمة تتعدى جسديا على أطفال المنطقة في الفجر أثناء عودتها من عملها، حيث تقوم بملامستهم وتصويرهم ثم رفع الفيديوهات على منصة “تيك توك” للتحصل على أرباح منها.

والدة طفل تفضح أفعال بائعة المخلل في الجيزة

وتابعت: "طلبت من ياسين شراء السحور، ولكنه تأخر وعاد وهو يبكي، وعندما سألته عن السبب قال: أم شروق مسكتني من مكان عيب"، ثم علمت بتصوير ابنها في مقطع فيديو من بعض أقاربها.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقدم “فاطمة. ش”، 35 عامًا، ربة منزل، ببلاغ ضد جارتها “نجلاء. خ”، 40 عامًا، لتصويرها فيديو أثناء التعدي على ابنها “ياسين. أ”، 10 سنوات، بالتعدي جسديا بملامسة مؤخرته بيديها ونشرها المقطع على “تيك توك”.

وأشارت والدة الطفل إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من أقاربها برؤية طفلها في مقطع فيديو مخجل عبر تطبيق تيك توك، ففوجئت الأم بجارتها التي تترك ابنها في استضافتها لبعض الأوقات تهتك عرض طفلها وتصوره بالفيديو، وعندما واجهتها قالت لها: "أيوة وفيها إيه، عايزة أكسب من تيك توك وأزود أرباحي".

وانتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وألقي القبض على المتهمة وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث طلبت النيابة التحفظ على هاتف المتهمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بائعة المخلل هتك عرض مباحث الجيزة مديرية امن الجيزة منصة التيك توك مقطع فيديو

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