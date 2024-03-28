الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يواصل فرض أجندته في حرب الإبادة المستمرة على غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بما يؤدي لضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع .

وقالت الخارجية الفلسطينية، أن نتنياهو يواصل فرض أجندته وطريقته في حرب الإبادة المتواصلة على سكان غزة مستغلا عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته وضمان تنفيذ إرادته، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأضافت الخارجية الفلسطينية:" نتنياهو يتعمد تصدير أزماته إلى الساحة الفلسطينية والمنطقةوالعالم لإطالة أمد بقائه وائتلافه اليميني الحاكم بالحكم".