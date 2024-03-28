عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الجيزة يكشف لغز سرقة المجوهرات من فيلا الشيخ زايد

متهمة - ارشيفية
متهمة - ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة القبض على خادمة تحمل جنسية دولة أفريقية لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا في الشيخ زايد.

مفصول من الشغل.. التحريات تكشف لغز سقوط شاب من الرابع في الجيزة|تفاصيل

جريمة بائعة المخلل.. اعتادت التعدى جسديا على أطفال المنطقة وتصويرهم لجلب الأرباح

أحزان العياط.. جنازة على السحور لـ8 ضحايا في حادث الإقليمي المروع.. صور

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب تريلا على الطريق الأوسطي

تفاصيل سرقة خادمة مشغولات ذهبية في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة ثان الشيخ زايد تضمن ورود بلاغا سيدة أفادت فيه بتعرضها لسرقة مشغولاتها الذهبية من داخل فيلا في الشيخ زايد.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرتها أجهزة المباحث في الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء سرقة المشغولات الذهبية الخادمة.

وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهمة وبمواجهته اعترفت بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة النيابة العامة المجوهرات المشغولات الذهبية سرقة مشغولات ذهبية مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

موضوعات متعلقة

مفصول من الشغل.. التحريات تكشف لغز سقوط شاب من الرابع في الجيزة|تفاصيل

جريمة بائعة المخلل.. اعتادت التعدى جسديا على أطفال المنطقة وتصويرهم لجلب الأرباح

أحزان العياط.. جنازة على السحور لـ8 ضحايا في حادث الإقليمي المروع.. صور

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب تريلا على الطريق الأوسطي

مسكتني من مكان عيب.. ضحية مهووسة التيك توك يكشف تفاصيل هتك عرضه

في ابن جارتها .. عملت فعل فاضح لزيادة المشاهدات على تيك توك

حرقوا جسده ورموه في القمامة.. كشف غموض جثمان متفحم أسفل الدائري بالعمرانية

راجعين من أكل عيشهم صايمين.. أحزان في العياط بسبب حادث الإقليمي المفزع.. صور

ترشيحاتنا

جامعة حلوان تطلق مشروع تشغيل الـ 1000 طالب للعام الثاني|تفاصيل كاملة

رسميًا كاف يعلن مواعيد نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أونروا: قوافلنا الغذائية منعوها من الوصول إلى شمال غزة والمجاعة وشيكة

بتليفونك القديم وبدون كاميرا.. 3 تطبيقات تراقب منزلك

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التتزاني قبل لقاء الغد

إحالة المتهمين بالاستيلاء على أكبر صندوق للتأمين بشركة شبرا للصناعات الهندسية للمحاكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبت من الضغوط..11 حيلة غير تقليدية لعلاج الإجهاد العصبي

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. إطلاق Galaxy Book4 بتقنية الذكاء الاصطناعي

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ