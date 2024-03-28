أمن الجيزة يكشف لغز سرقة المجوهرات من فيلا الشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة القبض على خادمة تحمل جنسية دولة أفريقية لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا في الشيخ زايد.

تفاصيل سرقة خادمة مشغولات ذهبية في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة ثان الشيخ زايد تضمن ورود بلاغا سيدة أفادت فيه بتعرضها لسرقة مشغولاتها الذهبية من داخل فيلا في الشيخ زايد.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرتها أجهزة المباحث في الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء سرقة المشغولات الذهبية الخادمة.

وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهمة وبمواجهته اعترفت بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.