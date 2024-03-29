التوك شو|خفض أسعار السلع في هذا الموعد.. الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الجمعة 29 مارس 2024.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "جزارا المنوفية بعد ضبطهما يذبحان أحصنة لبيعها للمواطنين: لحومها حلال".

اكد الكاتب الصحفي كمال ريان المتخصص في شئون مجلس الوزراء أنه استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بان يكون هناك تخفيض في الأسعار يتناسب مع الانفراجة التى حدثت للإفراج عن البضائع بعد توفير العملة الأجنبية اللازمة.

اكد الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ان مبادرة خفض أسعار السلع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي اعلنت عنها الحكومة يوم الأربعاء الماضي والتي تمثل اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسبة من ١٥ ل ٢٠% في ٤٨ ساعة، لافتا إلى استمرار التخفيض تدريجيا الى ان يصل الى ٣٠ % بعد عيد الفطر.

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فترة مساء أمس حتى صباح اليوم شهدت فرصا لسقوط الأمطار نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتةً إلى أن فرصة الأمطار خلال الساعات المقبلة ستكون موجودة في جنوب سيناء وبعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولن تشهد باقي الأماكن في الجمهورية فرصا لسقوط الأمطار، وستتحسن الأحوال الجوية عن الأمس.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "تحركات عاجلة من الأهلي بعد إحالة "الشحات" للمحاكمة في واقعة "الشيبي": الحل الودي أو اللجوء لـ"فيفا".

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29 مارس 2024.

أكد علي الكشوطي، الناقد الفني، على الدور البارز للشركة المتحدة في إحداث طفرة بالدراما الرمضانية هذا العام، خاصةً مع إطلاقها مجموعة من المسلسلات الـ 15 حلقة والتي انتهت بنهاية النصف الأول من الماراثون الرمضاني ولاقت قبولاً وانتشاراً واسعاً بين المشاهدين.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم بالقرار الأول الذي صدر عن المحكمة.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن إعلام فلسطيني قال إن هناك 7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف نادي الشجاعية الرياضي شرقي مدينة غزة.



قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض أسعار السيارات جاء بداية من الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتوافر الدولار في السوق، بجانب اتفاقية صندوق النقد الدولي.

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الجلسات بدأت منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، ومر بمراحل كبيرة بداية من وجود الصحفيين، وتلاقي الأفكار وبدأت النقاشات إلى أن بدأ الحوار الفعلي بين القوى السياسية المختلفة بمشاركة أعضاء مجلس الأمناء حتى تم إصدار توصيات المرحلة الأولى.