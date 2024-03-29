التوك شو|خفض أسعار السلع في هذا الموعد.. الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 3085 جنيها
قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الجمعة 29 مارس 2024.
ضجة بالشارع المنوفي بعد ضبط جزارين يذبحان الأحصنة.. فيديو
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "جزارا المنوفية بعد ضبطهما يذبحان أحصنة لبيعها للمواطنين: لحومها حلال".
صحفي يفجر مفاجأة بشأن انخفاض أسعار السلع 30% في هذا التوقيت
اكد الكاتب الصحفي كمال ريان المتخصص في شئون مجلس الوزراء أنه استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بان يكون هناك تخفيض في الأسعار يتناسب مع الانفراجة التى حدثت للإفراج عن البضائع بعد توفير العملة الأجنبية اللازمة.
جديد مبشر في بورصة السلع مع هذا الموعد
اكد الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ان مبادرة خفض أسعار السلع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي اعلنت عنها الحكومة يوم الأربعاء الماضي والتي تمثل اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسبة من ١٥ ل ٢٠% في ٤٨ ساعة، لافتا إلى استمرار التخفيض تدريجيا الى ان يصل الى ٣٠ % بعد عيد الفطر.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 مارس 2024
استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة.
أمطار.. الأرصاد توجه رسالة مهمة لسكان بعض المناطق
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فترة مساء أمس حتى صباح اليوم شهدت فرصا لسقوط الأمطار نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتةً إلى أن فرصة الأمطار خلال الساعات المقبلة ستكون موجودة في جنوب سيناء وبعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولن تشهد باقي الأماكن في الجمهورية فرصا لسقوط الأمطار، وستتحسن الأحوال الجوية عن الأمس.
الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "تحركات عاجلة من الأهلي بعد إحالة "الشحات" للمحاكمة في واقعة "الشيبي": الحل الودي أو اللجوء لـ"فيفا".
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 29 مارس 2024
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29 مارس 2024.
ناقد فني: «المتحدة» حرصت على التنوع والتميز والتجديد في الموسم الرمضاني
أكد علي الكشوطي، الناقد الفني، على الدور البارز للشركة المتحدة في إحداث طفرة بالدراما الرمضانية هذا العام، خاصةً مع إطلاقها مجموعة من المسلسلات الـ 15 حلقة والتي انتهت بنهاية النصف الأول من الماراثون الرمضاني ولاقت قبولاً وانتشاراً واسعاً بين المشاهدين.
الخارجية الفلسطينية: تدابير العدل الدولية دليل على عدم التزام إسرائيل بالقرارات
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم بالقرار الأول الذي صدر عن المحكمة.
7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف نادي الشجاعية بغزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن إعلام فلسطيني قال إن هناك 7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف نادي الشجاعية الرياضي شرقي مدينة غزة.
بعد انتهاء الأوفر برايس.. ما هو أفضل توقيت لشراء السيارات؟
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض أسعار السيارات جاء بداية من الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتوافر الدولار في السوق، بجانب اتفاقية صندوق النقد الدولي.
عضو أمناء الحوار الوطني: وضع 135 أجندة توصية ضمن مخرجات المرحلة الأولى
أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الجلسات بدأت منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، ومر بمراحل كبيرة بداية من وجود الصحفيين، وتلاقي الأفكار وبدأت النقاشات إلى أن بدأ الحوار الفعلي بين القوى السياسية المختلفة بمشاركة أعضاء مجلس الأمناء حتى تم إصدار توصيات المرحلة الأولى.