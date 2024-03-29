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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأقل سعر.. سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تنافس تسلا

شاومي SU7
شاومي SU7

أطلقت شركة شاومي Xiaomi للهواتف الذكية رسميًا، سيارتها الكهربائية المنتظرة - السيدان Speed Ultra 7 (SU7) - أمس الخميس، في بكين.

وأثار لي جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الهواتف الذكية الصينية الشهيرة، الكثير من الانتباه هذا الأسبوع، بتصريحاته حول عملية الإطلاق، حيث أكد رغبته في تقديم "السيارة الأفضل مظهرًا، والأسهل في القيادة، والأذكى" بسعر يقل عن 500 ألف يوان (69,180 دولارًا أمريكيًا).

وفي تصريحاته على موقع Weibo، يوم الأربعاء، أكد جون رغبة شركة شاومي في بناء سيارة تلبي تطلعات العملاء، مقارنةً إياها بشركات مثل بورشه وتسلا، وأضاف أنه لتحقيق ذلك؛ يجب على الشركة أن تتعلم من أفضل شركتين لصناعة السيارات في العالم.

وأعلنت شركة Xiaomi عن الأسعار التفصيلية للسيارة SU7 خلال حدث الإطلاق.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الصناعة المتزايدة منافسة في الصين، الذي يعتبر أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، حيث انخفض متوسط هوامش الربح إلى 5% فقط في عام 2023، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

وعرضت شركة شاومي، السيارة SU7 في صالات العرض في 29 مدينة عبر البر الرئيسي للصين منذ يوم الاثنين، وفقًا لتقارير Lei.

وتهدف شاومي من خلال تقديم سيارتها SU7 بأسعار معقولة إلى جذب المستهلكين في سوق شديدة التنافسية، إذ تعتبر أسعار السيارات الكهربائية في الصين أقل بكثير من بقية دول العالم، حيث يبدأ سعر السيارة Seagull Hatchback من BYD منخفضًا يصل إلى 69,800 يوان (9,658 دولارًا) ما يعادل حوالي (480 ألف جنيه مصري).

في عام 2021، أعلنت شركة Xiaomi عن نيتها استثمار مبلغ قدره 10 مليارات دولار على مدى العقد القادم في شركة فرعية تركز على تطوير السيارات الكهربائية الذكية، مما يعكس التزام الشركة بالتوسع في هذا القطاع المتنامي.

ووفقًا لمنشوراته على Weibo، فإن الإصدار القياسي من سيارة Xiaomi SU7 يتمتع بمدى انطلاق يبلغ 700 كيلومتر، مما يجعلها أفضل من الإصدار طويل المدى من طراز Tesla Model 3.

 

أسعار سيارة شاومي SU7 الجديدة

من خلال تحديد سعر أقل من 500,000 يوان، يبدو أن Xiaomi تستهدف الفئة العليا من المستهلكين في سوق شديدة التنافسية، إذ أن سعرها أقل بكثير من سيارة بورش تايكان المستوردة، التي تبدأ أسعارها من 898,000 يوان (124,248 دولارًا)، كما أنها تتمتع بموقع تنافسي مقابل سيارة Tesla Model S سيدان، التي يبدأ سعرها من 698,900 يوان (96,700 دولار).

وبشكل عام، توفر Xiaomi SU7 فرصة جديدة للمستهلكين في الصين للحصول على سيارة كهربائية بتكلفة معقولة دون التضحية بالأداء أو التكنولوجيا، ويُعتقد أن إطلاقها سيثير المزيد من الانتباه في السوق الصينية وسينافس بقوة في فئتها.

شاومي تسلا Xiaomi سيارة

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