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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة فرقت ولاد العم.. اشتعال مشاجرة مسلحة بسوهاج وسقوط مزارع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب مزارع في منتصف العقد السادس من العُمر، بطلق ناري بالكتف الأيسر فتحتي دخول وخروج؛ إثر تعدي نجل عمومته عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة مزارع على يدي نجل عمه دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'علي ح.ا.ف' 55 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز، وأفاد باتهام نجل عمه المدعو 'عبيد ع.ا.ف' 50 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى إلى إصابته.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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