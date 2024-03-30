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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

تظهر فى التعليم والسلوك.. أضرار إساءة معاملة الوالدين لـ الطفل

أضرار إساءة معاملة
أضرار إساءة معاملة الوالدين على نمو الطفل

إساءة معاملة الوالدين لها تأثيرات سلبية كبيرة على نمو وتطور الطفل، قد تشمل هذه الأضرار الجسدية والعاطفية والاجتماعية والسلوكية. إليك بعض الأمثلة على تلك الأضرار،وفقا لما نشره موقع businessinsider.

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أضرار إساءة معاملة الوالدين على نمو الطفل

تأثيرات عاطفية ونفسية: إساءة معاملة الوالدين تؤثر سلبًا على الصحة العقلية والعاطفية للطفل. قد يعاني الطفل من مشاعر الخوف والقلق والاكتئاب وانخفاض التقدير الذاتي. قد يظهر أيضًا تأثيرات طويلة الأمد مثل اضطرابات الشخصية واضطرابات القلق والاكتئاب في المستقبل.

تأثيرات اجتماعية: قد تؤثر إساءة معاملة الوالدين على العلاقات الاجتماعية للطفل. قد يعاني الطفل من صعوبات في التفاعل الاجتماعي وبناء الثقة والاتصال مع الآخرين. قد يصعب عليه بناء علاقات صحية ومستدامة مع الأصدقاء والشركاء المستقبليين.

تأثيرات سلوكية: قد تؤدي إساءة معاملة الوالدين إلى ظهور سلوكيات سلبية لدى الطفل. قد يصبح الطفل عدوانيًا، ويظهر سلوكًا عدوانيًا تجاه الآخرين، أو يعاني من صعوبات في التحكم على نفسه والغضب، أو يظهر سلوكيات مشكلة مثل السرقة أو الكذب.

تأثيرات تعلمية: قد تؤثر إساءة معاملة الوالدين على أداء الطفل الأكاديمي واستيعابه، قد يعاني الطفل من صعوبات في التركيز والتعلم والذاكرة، مما يؤثر على تحصيله الدراسي وفرصه المستقبلية.

هذه مجرد بعض الأضرار المحتملة لإساءة معاملة الوالدين، وتأثيراتها يمكن أن تختلف من طفل إلى آخر، يجب أن يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية، وفي حالة مشاهدة أو شكوك بوجود إساءة معاملة للطفل، يفضل التحدث إلى مختصين في مجال الطفولة والتربية أو البحث عن مساعدة من المؤسسات ذات الصلة.

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