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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحامه لمستشفى الشفاء في غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه خلال اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، قتلت قوات – من اللواء 401 مدرع، وحدة الاستطلاع التابعة للواء ناحال ووحدة كوماندوز شايطت 13 التابعة للبحرية – مسلحين وصادرت أسلحة، وعثرت على مواقع تابعة للحركة في المنطقة.

وأضاف أنه في مدينة الأمل، قتلت قوات من لواء جفعاتي عدة مسلحين، من بينهم بعض الذين حاولوا مهاجمتهم بعبوات ناسفة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت عشرات الغارات في أنحاء غزة خلال اليوم الماضي، معظمها في منطقتي الأمل والقرارة، والتي يقول الجيش الإسرائيلي إنها كانت لدعم القوات البرية المناورة.

وقال جيش الاحتلال إن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب أيضا ثلاثة ممرات أنفاق في منطقة تم إطلاق صاروخ منها باتجاه بلدة كيسوفيم الحدودية أمس، الجمعة.

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