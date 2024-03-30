الدكتور .. أسرة بثينة ضحية الميكروباص الناجية بالشروق تفجر مفاجأة مثيرة

قالت زينه شيقة فتاة الشروق التي قفزت من سيارة ميكروباص لمحاولة الفرار من سائق الميكروباص الذي حاول خطفها بالقرب من البوابة 2 بالشروق اختي كانت راكبة ميكروباص عند مترو هشام بركات، متوجهة إلى الطبيب، وبعدها الركاب اللي في السيارة نزلوا والسواق كمل بيها على طريقة صلاح سالم وفجأة لقت نفسها عند اكوا بارك ومدينة المستقيل.

واشارت، هنا علمت شقيقتي أنها مختطفه من سواق الميكروباص، حاولت خلالها فتح الباب لمحاولة القفز من السيارة ولكن خافت بسبب السرعة الجنونية، أخرجت خلالها هاتفها المحمول واتصلت بوالدي وأخبرته التفاصيل وارسلت لنا اللوكيشن.

وتابعت، عادت شقيقتي للحديث مرة أخرى مع سائق الميكروباص، و أخبرته أنها أرسلت اللوكيشن لأسرتها لمحاولة تهديده وتركها، هنا حاول السائق الاستيلاء على هاتفها ولكن فشل وطلبت منه النزول من السيارة وتركها ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

هنا قررت شقيقتي إلقاء نفسها من السيارة، مما تسبب لها خلع في الكتف وكدمات متفرقة في جنبها الشمال، وبعدها تم نقلها إلى مستشفى الشروق المركزي.

