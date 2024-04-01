مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

لقي شخص مصرع وأصيب أخر إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، وتحرر محضر بالحادث وجاري نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة سمالوط شمال المنيا، وأدى إنقلاب السيارة إلى اشتعالها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوة من الحماية المدنية بالمنيا إلى موقع الحادث وتبين مصرع شاب "تباع" وإصابة السائق بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الغربي وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.