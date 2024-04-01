عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقي شخص مصرع وأصيب أخر إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، وتحرر محضر بالحادث وجاري نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة سمالوط شمال المنيا، وأدى إنقلاب السيارة إلى اشتعالها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوة من الحماية المدنية بالمنيا إلى موقع الحادث وتبين مصرع شاب "تباع" وإصابة السائق بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الغربي وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالمنيا انقلاب سيارة ربع نقل سيارات الإسعاف مركز سمالوط شمال المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في السعودية.. تفاصيل

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تشعل السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

المنيا.. حملات دورية لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالقرى والمدن

ترشيحاتنا

ميار الببلاوي: مشهد السرير في مسلسل أيام السراب «معمول بمقاييس شرعية»

الملك عبد الله والرئيس السيسي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أرخص بـ 200 ألف جنيه .. اشتري PLUS MG RX5 بهذا السعر

وزير التربية والتعليم : الأمية تعترض مسيرة التنمية والتقدم

بعد لغز عينة المنشطات.. ما مصير رمضان صبحي ؟

دفاع عن النفس.. الولايات المتحدة تعلق على هجوم القنصلية الإيرانية في دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ