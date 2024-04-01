الحشاشين الحلقة 22| السلطان السلجوقي يهاجم قلعة ابن الحافظ.. ونورهان تهرب لدى دنيا زاد

شهدت الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين، هروب الفتاة نورهان من مخدع آلينار التي كانت تحاول قتلها حتى وصلت إلى غرفة دنيا زاد زوجة حسن السلطان.

وحاولت دنيا زاد قتل حسن الصباح مرة أخرى، لكنه أنقذ نفسه وما زال يحاول إقناعها بمسامحته على قتل ابنهما الحسين.

ووصل زيد بن سيحون ومعه يحيى إلى قلعة ابن الحافظ وحاول خداع جيش السلطان السلجوقي ولكن كشفت الخدعة وهاجم الجنود القلعة بالمنجنيق في نهاية الحلقة.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.