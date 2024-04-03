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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه بعدد من مناطق القاهرة الجديدة

صدى البلد

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في بيان له، قطع مياه الشرب عن مناطق ( التجمع الأول بالكامل - الرحاب 1 – الأحياء " الأول والثاني والثالث والرابع والخامس " - حى 3/4 - الشويفات - الدبلوماسيين - غرب الجولف - امتداد غرب الجولف - غرب أربيلا - القطاع الأول والثاني بمركز المدينة).

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مياه القاهرة تعلن حالة الطوارىء استعدادا لعيد الفطر

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مياه القاهرة: قطع الخدمة عن عين شمس الغربية لمدة 8 ساعات غدا

 وذلك اعتباراً من الساعة الـ4 صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 3/4/2024، وحتى الساعة 9 صباح نفس اليوم.

وأوضح الجهاز في بيانه، أن قطع المياه يأتي نظراً لأعمال تركيب طلمبة إضافيّة برافع المياه رقم 2 من ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، وأنه يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، وفي حال طلبها يتم الاتصال على الرقم 15100.


 

مدينة القاهرة الجديدة مياة الشرب قطع المياة

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