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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظهور حالات الجديري المائي بإحدى مدارس حدائق أكتوبر| وتأجيل امتحانات الطلاب المصابين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من القلق يعيشها أولياء أمور طلاب مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية للغات ، بسبب ظهور حالات إصابة بـ الجديري المائي بين طلاب المدرسة .

واعترفت إدارة المدرسة بظهور حالات جديري مائي بين طلاب المدرسة ، وقامت بنشر تنبيه عاجل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قالت خلاله : "على أى طالب مصاب بـ الجديرى المائي أن يتقدم بتقرير طبي ليتم تأجيل امتحاناته لحين شفاءه

كما أعلنت المدرسة أنه بسبب انتشار الجديري المائي سوف يتم تغيير موعد امتحان "كونكت" بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي حتى لا يتزايد العدد في العدوى

وقد عبر أولياء الأمور عن غضبهم من تأخير المدرسة في التنبيه والاعتراف بإنتشار حالات الاصابة بـ الجديري المائي بين الطلاب ، حيث قال أولياء الأمور عبر الصفحة الرسمية للمدرسة  :" بعد اد ايه التنبيه ده !!؟ بعد ما المدرسة كلها اتعدت والمفروض نعمل ايه فى الوضع الكارثى ومفيش اى قرار أو إجراءات تحمى أطفالنا فى قلب الامتحانات محتاجين رد فورى من الإدارة عشان مش هنودى عيالنا والمدرسة كلها موبؤة"

وأضاف أولياء الأمور : وكان فين القرار ده لما حصلت أول عدوى وكان عند ادارة المدرسة علم وسابونا نودي اولادنا امتحانات الشهر والعدوى منتشرة

وطالب أولياء الأمور بإلغاء امتحانات الشهر وتعطيل الدراسة في المدرسة للحد من انتشار الجديري المائي بين طلبة المدرسة ،كما طالب أولياء الأمور بتوفير زائرة صحية في المدارس لمواجهة انتشار الأمراض المعدية بين الطلاب

ومن جانبها .. تحركت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، حيث تم تشكيل لجنة من المتابعة والمراحل والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ، بالاضافة الى لجنة من الطب الوقائي بمديرية الصحة ، لزيارة المدرسة والوقوف على حقيقة الوضع بعد شكاوى أولياء الأمور

جدير بالذكر أنه كانت قد صدرت تعليمات رسمية ، تنص على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية والتعامل مع أية أمراض معدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديريات الصحة بكافة المحافظات، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في مختلف المنشآت التعليمية. 

ونبهت بعض المدارس على الطلاب بضرورة الإلتزام بالضوابط الآتية :

  • ضرورة ارتداء الكمامة
  • إحضار مطهر
  • ضرورة إحضار جميع الأدوات الشخصية مثل زجاجة المياه والأدوات المدرسية
  • لن يسمح نهائيًا بتبادل أي أدوات شخصية بين الطالبات
  • طوال فترة الامتحانات الحضور بالزى المدرسى
  • ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ
  • لن يسمح للطلاب بدخول المدرسة دون الالتزام بجميع التعليمات

ظهور حالات الجديري المائي بإحدى المدارس
ظهور حالات الجديري المائي بإحدى المدارس
ظهور حالات الجديري المائي بإحدى المدارس
ظهور حالات الجديري المائي بإحدى المدارس
ظهور حالات الجديري المائي بإحدى المدارس
ظهور حالات الجديري المائي بإحدى المدارس
ظهور حالات الجديري المائي بإحدى المدارس
ظهور حالات الجديري المائي بإحدى المدارس
ظهور حالات الجديري المائي بإحدى المدارس
ظهور حالات الجديري المائي بإحدى المدارس
الجديري المائي الجديري مدرسة حدائق أكتوبر أكتوبر حالات

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