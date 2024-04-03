عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تغوص في دمـ.اء الشعب لليوم 180 أمام العالم

صدى البلد

أكد السفير مهند عبدالكريم العلكوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أنه على مدار 6 أشهر تغوص إسرائيل في دماء الشعب الفلسطيني، أمام العالم المندهش.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال قناة أكسترا نيوز، أثناء انعقاد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية، أن إسرائيل على مدار الـ 180 يومًا قتلت 108 ألف و500 مواطن فلسطيني.

ولفت إلى أن الاحتلال يواصل قتل مزيد من الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي هدم القانون الدولي على مدار 180 يوما من العدوان على غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل رفضت الانصياع للقانون الدولي ولم توقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان

وأوضح أن إسرائيل قتلت 2422 فلسطينيا منذ قرار محكمة العدل الدولية بفرض التدابير المؤقتة، ونحذر إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وتداعياتها على أكثر من مليون نازح.

وتابع: تصدير السلاح والذخائر لإسرائيل يجعل الجهة المصدرة شريكا في جرائم الاحتلال، وأن استمرار إسرائيل في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح: ندعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفرض عقوبات على الاحتلال، وأن الاحتلال يواصل تنفيذ الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية ويعتقل آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مفاجأة بالأسماء| تواجد 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في قائمة المنشطات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تأهيل 9 شركات ناشئة.. أول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية

هل يوجد صلاة تهجد اليوم في ليلة 25 رمضان.. لا تتركها لـ9 أسباب

كيلو الفراخ بـ95 جنيها.. الحبس سنتين عقوبة رفع أسعار الدواجن طبقا للقانون

الكيلو بـ 85 جنيها.. أسعار الدواجن تنخفض مع بدء تطبيق مبادرة الـ 15%

تقرير طبي يكشف حقيقة انتشار الجديري المائي بين طلاب مدرسة بحدائق أكتوبر

الرعاية الصحية: حركة تنقلات وتكليفات موسعة في قيادات الهيئة لضخ دماء جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

6 أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت.. هل أنت منها؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

فيديو

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ