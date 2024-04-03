مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تغوص في دمـ.اء الشعب لليوم 180 أمام العالم

أكد السفير مهند عبدالكريم العلكوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أنه على مدار 6 أشهر تغوص إسرائيل في دماء الشعب الفلسطيني، أمام العالم المندهش.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال قناة أكسترا نيوز، أثناء انعقاد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية، أن إسرائيل على مدار الـ 180 يومًا قتلت 108 ألف و500 مواطن فلسطيني.

ولفت إلى أن الاحتلال يواصل قتل مزيد من الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي هدم القانون الدولي على مدار 180 يوما من العدوان على غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل رفضت الانصياع للقانون الدولي ولم توقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان

وأوضح أن إسرائيل قتلت 2422 فلسطينيا منذ قرار محكمة العدل الدولية بفرض التدابير المؤقتة، ونحذر إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وتداعياتها على أكثر من مليون نازح.

وتابع: تصدير السلاح والذخائر لإسرائيل يجعل الجهة المصدرة شريكا في جرائم الاحتلال، وأن استمرار إسرائيل في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح: ندعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفرض عقوبات على الاحتلال، وأن الاحتلال يواصل تنفيذ الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية ويعتقل آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.