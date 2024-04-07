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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تهنئ مصر للتأمين لحصولها على أعلى درجة ائتمانية من مؤسسة عالمية

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

توجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ بالتهنئة إلى شركات مصر القابضة للتأمين -احدى شركات الصندوق السيادي- لحصولها على أعلى درجة ائتمانية يمكن الحصول عليها بشكل متميز من مؤسسة AM best العالمية المتخصصة في تصنيف شركات التأمين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر للتأمين صرح اقتصادي كبير يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصول استثمارية وفرص واعدة، مشيرة إلى قرار  الجمهورية في مارس 2023 بنقل ملكية كامل أسهم مصر القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادي، وهو يعد خطوة مهمة لتحقيق مزيد من التطوير والتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية التي تناسب كافة احتياجات المواطن المصري في كافة القطاعات، وكذلك دعم جهود التحول الرقمي واستغلال القدرات والتقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير أعمال الشركة.

 

قدرة مالية استثنائية على الوفاء بالتزاماتها

ويؤكد تصنيف مؤسسة AM best تمتع شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة  بقدرة مالية استثنائية واستقرار مالي وقدرة على الوفاء بالتزاماتها، وكذلك تصنيفا عالميا B++ وذلك لقوة مركزها المالي وتصنيف ائتماني bbb والذى يوضح مدى قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات، وذلك نظرًا للمكانة التي تتمتع بها في سوق التأمين المصري ومركزها المتميز كأكبر شركات تأمين في السوق، فضلًا عن قاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالي المتميز.

وزيرة التخطيط شركات التأمين مصر للتأمين الصندوق السيادى التامين

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