المشدد 15 عاما لمدير مـ ــجزر لاتجاره في مادة الشابو المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، مدير مجزر بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الشابو المخدر وحيازته سلاح ناري وذخيرة بمدينة أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة و المستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 11983 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد قيام " محمد . ع . ر " 53 عاما مدير مجزر درنكة " طبيب بيطري والسابق اتهامه في 4 قضايا متنوعة بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها نصف الجملة والقطاعي متخذا من دائرة قسم ثان أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه .

وبتقنين الإجراءات تمكنا الرائد هشام النمر و أحمد مفتاح مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط من ضبط المتهم وبحوزته حقيبة بداخلها 3 أكياس لمادة الشابو المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي 230 جنيها .

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح ناري طبنجة وطلقات نارية لذات السلاح وبمواجهته اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس .