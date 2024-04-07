عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما لمدير مـ ــجزر لاتجاره في مادة الشابو المخدرة بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، مدير مجزر بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الشابو المخدر وحيازته سلاح ناري وذخيرة بمدينة أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة و المستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 11983 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد قيام " محمد . ع . ر " 53 عاما مدير مجزر درنكة " طبيب بيطري والسابق اتهامه في 4 قضايا متنوعة بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها نصف الجملة والقطاعي متخذا من دائرة قسم ثان أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه .

بسبب الميراث .. السجن المشدد 15 عاما لـ عامل أنهى حياة شخص بأسيوط

15 طعنة.. جنايات أسيوط تعاقب تاجر مواشي بالإعدام شنقا أنهى حياة زوجته

وبتقنين الإجراءات تمكنا الرائد هشام النمر و أحمد مفتاح مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط من ضبط المتهم وبحوزته حقيبة بداخلها 3 أكياس لمادة الشابو المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي 230 جنيها .

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح ناري طبنجة وطلقات نارية لذات السلاح وبمواجهته اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس .

أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط السجن المشدد 15 سنة تجار مواد مخدرة مدير مجزر باسيوط إدارة مكافحة المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

بالتزامن مع عيد الفطر.. هل تتعرض مصر للعاصفة نهال؟ الحقيقة كاملة

خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

موضوعات متعلقة

السجن المشدد 10 سنوات لسائق وزوجته اختطفا معلمة وجرداها من ملابسها بأسيوط.. فيديو

السجن المشدد 15 عاما لـ عامل لإدارته ورشة تصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

ترشيحاتنا

الإمارات والأردن ينفذان عملية إسقاط مشتركة جديدة للمساعدات الغذائية على غزة

مسلسل الحشاشين الحلقة 28| حسن الصباح يأمر بقـ.ـتل زوجته دنيا زاد ويحيى

من يلاقي الفائز من مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية؟.. تفاصيل

رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في غزة ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتازر

بطلة الفيديوهات الخادشة للحياء بالإسكندرية تواجهة هذا العقوبة بأمر القانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات جبارة ومميزات خارقة.. ساعات ذكية مناسبة لهواة الرياضات

مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب ياسر جلال

أمير كرارة لصدى البلد: تحديت نفسي في بيت الرفاعي وأتقبّل كل التعليقات الإيجابية أو السلبية| حوار

بدون مكياج.. أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة كجوال.. شاهد

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ