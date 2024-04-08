رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لـ قائدي المركبات.. تفاصيل

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة.

الداخلية توجه رسالة عاجلة للقيادة في الأمطار

حيث دفعت وزارة الداخلية بالخدمات المرورية والمعنية في المحافظات المختلفة وعلى الطرق الصحراوية والسريعة للتدخل في حالات الطوارئ وسقوط الأمطار وتحديد على طريق كورنيش الإسكندرية ومحافظات مطروح والبحيرة وكفر الشيخ وكذا دمياط مع توجيه نصائح للقيادة أثناء الأمطار.

ووجهت وزارة الداخلية نصائح لقائدي المركبات لقيادة آمنة خلال الأمطار حيث حذرت وزارة الداخلية من القيادة بسرعات مرتفعة خلال مياه الأمطار لمنع إنزلاق السيارة وإضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي فى الوضع المنخفض وكذا استخدام أنوار الانتظار، وفتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

كما نصحت وزارة الداخلية باستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك، والالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة بأي حال من الأحوال، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، والالتزام بتعليمات رجال المرور، كما أنه من الأفضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة في حالات الشبورة.

نشرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عددا من الخدمات الأمنية بمختلف الطرق لإجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور؛ عقب هطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال هطول الأمطار.

ودوما ما تطلق الإدارة العامة للمرور تحذيرات وحملات توعية ونصائح وإرشادات بشأن حالة الطقس وبالتحديد في فصل الشتاء، كما ترفع مديريات الأمن المختلفة وأجهزة وزارة الداخلية حالة الطوارئ وذلك للتدخل في حالات الطقس السيئ.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حقيقة العاصفة نهال، حيث أكدت أن هناك إشاعات منتشرة عن تعرض جمهورية مصر العربية إلى عاصفة تسمى العاصفة نهال، ولكن هذا الكلام عارى تماما من الصحة .

وأوضحت الهيئة أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

كما أن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وهذا طبيعى لأننا فى فصل الربيع، حيث التقلبات الجوية السريعة، لذلك لا يوجد أى تأثير لهذه العاصفة علينا ولكن تأثيرها على بلاد الشام.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع متابعيها إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات، وتحث على ضرورة متابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.