وليد العطار يكشف تفاصيل لأول مرة عن أزمة مرتضي منصور في اتحاد الكرة

‏‎قال وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم لم أكن أعلم بقدوم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك سابقا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم لإنهاء أزمة قيد اللاعبين.

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " حاولت إنهاء الأزمة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى ذلك التوقيت ولكن لم يرد احد لمدة 4 ساعات ونصف ".

‏‎وأضاف وليد العطار قائلا “ قمت بإخراج جميع المرافقين لرئيس نادى الزمالك من المكتب الخاص بى بسبب التصوير”.

وكان قد اقتحم رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور، مبني إتحاد الكرة لمحاولة تسجيل اللاعبين الجدد في قائمة الفريق بعد رفض إتحاد الكرة تسجيل اللاعبين حتي يسدد الزمالك المديونية الخاصة به.