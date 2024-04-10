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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. مفاجآت سمية الخشاب في صدى البلد.. رد ماجد المصرى بعد إحالته للنيابة.. نهاية أزمة تامر عاشور مع روتانا

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن أزمة ماجد المصرى بسبب مسلسل زوجة واحدة لا تكفى وأزمة تامر عاشور مع روتانا :

حكم قضائي لصالح تامر عاشور ضد شركة شهيرة.. اعرف التفاصيل

نشر الفنان تامر عاشور تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه عن كسبه للقضية التى كانت ضده من جانب شركة روتانا.

بعد إحالته وأيتن عامر للنيابة..ماجد المصرى يخرج عن صمته بسبب زوجة واحدة لا تكفي

قرر الفنان ماجد المصرى الخروج عن صمته والرد على الانتقادات الكثيرة التى تعرض لها بسبب بعض مشاهد مسلسل زوجة واحدة لا تكفى، وذلك من جانب وزارة الاعلام الكويتية، حيث صدر قرار بمنعه من التمثيل وبصحبته أيتن عامر.

وقال ماجد المصرى في تصريحات تليفزيونية: مش عارف ليه الكويت خدوها على نفسهم، والمسلسل فيه جنسيات كتير ولو حد خاين فـ أنا المصري أنا اللي خُنت واتجوزت عليها ثلاثة، ليه هنا المصريين معملوش أي مشكلة يعني؟!.

4 مسلسلات تعلن عن أجزاء جديدة فى رمضان 2025.. تفاصيل

كشفت عدد من الأعمال التلفزيونية المعروضة فى رمضان عن تقديم أجزاء جديدة يتم عرضها فى رمضان 2025 وقد أعلن حتى الآن 4 أعمال عن نيتهم لتقديم أجزاء جديدة وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

بسبب هنا الزاهد.. هشام ماجد يكشف حقيقة تشابه فيلمه الجديد بباربى

علق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد فى برنامج et بالعربى : بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.  

سمية الخشاب وأبطال مسلسل ب 100 راجل في ضيافة صدى البلد.. صور

حل كل من الفنانة سمية الخشاب والفنانة نانسى صلاح والفنان محمد رضوان والفنان محمد عبد العظيم والمخرج إبرام نشأت أبطال وصناع مسلسل ب 100 راجل ضيوفا على موقع صدى البلد حيث كشفوا عديد من التفاصيل عن العمل.

وتحدثت سمية الخشاب عن سر إعجابها بهذا العمل الذى عرض فى رمضان وتحديدا شخصية غالية أبو الدهب التى تمر بعديد من الصعوبات فى حياتها بالعمل.

الفنان تامر عاشور الفنان ماجد المصري الفنان محمد رضوان الفنانة نانسي صلاح بـ 100 راجل هشام ماجد زوجة واحدة لا تكفى

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