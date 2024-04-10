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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتلتيكو مدريد يفوز على دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا 2-1

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، في الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2023-2024.

أحرز رودريجو دي بول الهدف الأول لصالح أتليتكو مدريد بالدقيقة السادسة من بداية المباراة ثم أضاف سامويل لينو الهدف الثانى في الدقيقة 32، وسجل هدف دورتموند سباستيان هالر في الدقيقة 81.

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد الى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره إنتر ميلان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-1 لصالح الروخي بلانكوس في مواجهة الإياب، علما بأن وصيف النسخة الماضية حسم الذهاب لصالحه 1-0.

بينما حجز فريق بوروسيا دورتموند الألماني مقعده فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه فريق إيندهوفن الهولندي، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

وتعادل فريقا بي إس في إيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند إيجابيًا بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "فيليبس"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد أتلتيكو مدريد في مواجهة الليلة لمجهودات المهاجم الهولندي ممفيس ديباي بسبب الإصابة العضلية التي يعانى منها في قدمه اليسرى.

ولم يحدد أتلتيكو مدة غيابه لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنّه قد يغيب لثلاثة اسابيع، بما يعني غيابه منطقيًا عن لقاء الإياب المقرر في 16 أبريل الحالي في ألمانيا.

 

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