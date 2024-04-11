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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ثاني يوم العيد| خدمات بمحيط ستادي القاهرة والسلام.. وكثافات مرورية أمام الحدائق والكورنيش

صدى البلد

شهد اليوم، الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك حالة من الهدوء التام أعلى المحاور والميادين والطرق الرئيسية، مع كثافات متوسطة في محيط المتنزهات والحدائق والمراسي النيلية. 

وقال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن ثاني أيام عيد الفطر المبارك يشهد انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل، بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبري لمتابعة خطوط السير السريعة صحراوية وزراعية نظرا لتوجه المواطنين إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لقضاء إجازة العيد.

 

وأوضح أنه تم تعزيز المناطق التجارية وأماكن المتنزهات بخدمات مرورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف في الممنوع، خاصة مناطق الكورنيش والمولات والكافيتريات والحدائق العامة والخاصة وممشى أهل مصر ودور السينما، بالإضافة لتعزيز خدمات بمناطق وسط المدينة بمجموعات من الشرطة النسائية تجنبا لحوادث التحرش.

 

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 وأضاف هشام أنه من المتوقع بعد الظهيرة ظهور كثافات متحركة في الأماكن المحيطة بالمتنزهات، بينما تقوم خدمات مباحث المرور بواجبها من ناحية مواقف السرفيس للتأكد من التزام قائدي السيارات بالأجرة المحددة، والتعامل بقوة وحزم مع أي قائد سيارة لا يلتزم بالتعريفة المقررة.

وذكر أنه تم تعزيز الخدمات المرورية بالمحاور الرئيسية، أبرزها أعلى الطريق الدائري والدائري الأوسطي ومحور روض الفرج ومحور حسب الله الكفراوي.

وتابع: "اليوم نشهد بطولة الدوري المصري مبارتين للأهلي والزمالك؛ الأهلي مع فريق زد باستاد السلام، والزمالك مع الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولي، الساعة السابعة مساءً، وتم وضع خطة أمنية مرورية لتأمين مباراة الأهلي باستاد السلام من خلال خدمات مرورية مكثفة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وبالنسبة لمباراة الزمالك تم تعزيز الخدمات بشارع صلاح سالم وشارع الاستاد البحري وشارع يوسف عباس وطريق النصر وشارع ممدوح سالم المؤدي إلى البوابة الرئيسية للاستاد.

عيد الفطر المبارك المحاور كثافات متوسطة المتنزهات اللواء احمد هشام الخبير المروري خدمات مرورية

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