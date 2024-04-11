فورد موستنج S650 موديل 2025 تظهر لأول مرة.. تصميم أنيق ومميز

رصد مصورون التجسس سيارة فورد موستنج S650 موديل 2025 وهي تقوم باختبارات القيادة ، وتنتمي موستنج S650 لفئة السيارات الكوبيه الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

فورد موستنج S650 موديل 2025 تظهر لأول مرة

تم رؤية سيارة فورد موستنج S650 موديل 2025 بالقرب من المقر الرئيسي لـ شركة شيلبي أمريكان ( Shelby American ) في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية ، وستعتمد فورد موستنج شيلبي موديل 2025 على الجيل السابع والجديد بالكامل من سيارة العضلات الأمريكية .

فورد موستنج S650 موديل 2025 تظهر لأول مرة

تمتلك سيارة فورد موستنج S650 موديل 2025 تصميم جديد تماماً للصداد الامامي والخلفي ، بالإضافة الي انه يختلف عما هو متوفر في طرازات ؛ موستنج ايكوبوست 4 سلندر ، و موستنج جي تي ، و موستنج دارك هورس .

فورد موستنج S650 موديل 2025 تظهر لأول مرة

وبها غطاء محرك عدواني ، وجزء وسطي بارز للأعلى نوع ماً ، وفي الخلف يوجد جناح مدمج جديد أيضاً ، كما اطلقت شركة فورد أسماء جديدة علي طرازاتها من ضمنها Dark Horse ، وGTD ، وS650 .

ويتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على أجدد سيارات موستنج شيلبي موديل 2025 ، وسيتم الكشف عن فورد موستنج S650 موديل 2025 في العام المقبل .