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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فورد موستنج S650 موديل 2025 تظهر لأول مرة.. تصميم أنيق ومميز

فورد موستنج S650
فورد موستنج S650 موديل 2025 تظهر لأول مرة

رصد مصورون التجسس سيارة  فورد موستنج S650 موديل 2025 وهي تقوم باختبارات القيادة ، وتنتمي موستنج S650  لفئة السيارات الكوبيه الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

فورد موستنج S650 موديل 2025 تظهر لأول مرة

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تم رؤية سيارة  فورد موستنج S650 موديل 2025  بالقرب من المقر الرئيسي لـ شركة شيلبي أمريكان ( Shelby American ) في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية ، وستعتمد فورد موستنج شيلبي موديل 2025 على الجيل السابع والجديد بالكامل من سيارة العضلات الأمريكية .

فورد موستنج S650 موديل 2025 تظهر لأول مرة

تمتلك سيارة فورد موستنج S650 موديل 2025 تصميم جديد تماماً للصداد الامامي والخلفي ، بالإضافة الي انه يختلف عما هو متوفر في طرازات ؛ موستنج ايكوبوست 4 سلندر ، و موستنج جي تي ، و موستنج دارك هورس .

فورد موستنج S650 موديل 2025 تظهر لأول مرة

وبها غطاء محرك عدواني ، وجزء وسطي بارز للأعلى نوع ماً ،  وفي الخلف يوجد جناح مدمج جديد أيضاً ، كما اطلقت شركة فورد أسماء جديدة علي طرازاتها من ضمنها  Dark Horse ، وGTD ، وS650 .

ويتم  الآن وضع اللمسات الأخيرة على أجدد سيارات موستنج شيلبي موديل 2025 ، وسيتم الكشف عن فورد موستنج S650 موديل 2025  في العام المقبل .

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