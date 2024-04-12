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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عودة العمل بالمواعيد الشتوية لغلق المحال العامة من مولات وكافيهات ومطاعم ، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي تنتهي الاحد المقبل، ليعود العمل بالمواعيد الشتوية يوم الإثنين المقبل 15 ابريل.

المواعيد الجديدة لغلق المحال 

وتنص المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة  على الغلق الساعة 10 مساء  وتفتح في 7 صباحا، ويتم زيادة مواعيد الغلق ساعة يومي الخميس والجمعة لتغلق الساعة 11 مساء، بينما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، على أن تُغلق الساعة 12 منتصف الليل ويتم زيادة مواعيد الغلق ساعة خلال يومي الخميس والجمعة لتغلق 1 صباحا.

وتستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن. 

 وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

يذكر أن المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية تطبق في الجمعة الاخيرة من شهر ابريل كل عام طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

هشام امنة وزير التنمية المحلية المواعيد الشتوية إجازة عيد الفطر المبارك

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