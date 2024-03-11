عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فتح الكباريهات والبارات خلال شهر رمضان يعرضها للغلق طبقا لقانون المحال العامة

الكباريهات
الكباريهات

تهل علينا اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك ، والذى يعتبر من أفضل الشهور عند الله ، ونظرا لقدسية هذا الشهر الكريم فإن هناك عددا من المحظورات التى يحظر ارتكابها خلال شهر رمضان ولعل من أبرزها غلق الملاهى الليلية  “الكباريهات ” والبارات طوال شهر رمضان.

ويأتى قرار غلق الملاهى الليلية والبارات طوال شهر رمضان ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى الليلية “الكباريهات”  أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية، يأتى ذلك وسط تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية فى المناطق والمزارات الدينية خلال شهر رمضان الكريم.

عقوبة فتح الملاهى الليلية “الكباريهات ” والبارات خلال شهر رمضان

ومن جانب قال الدكتور محمد محمود مهران ،أستاذ القانون الدولي  أن القانون جرم فتح الملاهى الليلية  “الكباريهات" والبارات خلال شهر رمضان.

وأضاف مهران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ينطبق ذلك على قانون المحال العامة ، على اعتبار أن الملاهى الليلية “الكباريهات ” والبارات تأتى ضمن المحال العامة.

ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية: 

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳)

من هذا القانون .

 2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان

ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء

منها دون ترخيص .

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

 7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .

txt

تعليق الزينة والفوانيس.. أسوان تتزين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

txt

قرار عاجل بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان وإجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين

txt

في أول أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

txt

دعاء 1 رمضان مكتوب .. احرص عليه اليوم بعد الصلاة وعند الإفطار

txt

وزارة النقل تكشف عن موعد قيام آخر قطار مترو وLRT خلال أول يوم رمضان

txt

دعاء قبل أذان المغرب في رمضان.. أفضل الأوقات المستجاب فيها الدعاء

txt

دعاء اليوم الأول في رمضان 2024 لتحصين الأبناء من العين.. الرسول أوصى بـ12 كلمة

txt

اعرفي إزاي تعودي طفلك على الصيام في رمضان والسن المناسب

txt

في أول أيام رمضان.. سعر الدولار اليوم 11-3-2024

txt

دعاء اليوم الأول من رمضان .. اللهم أهله علينا باليمن والبركات

txt

أذكار الصباح والمساء في رمضان.. رددها يخلو يومك من المصائب وتتحقق أمنياتك

txt

ميدو يهنئ متابعيه بحلول رمضان بفيديو أمام الكعبة

وفيما عدا البندين رقمي (۲) ، (۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن .

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة ، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال ، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

رمضان شهر رمضان الكباريهات البارات الملاهي الليلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

قرار عاجل بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان وإجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

سيف زاهر يعلن عن مفاجأة بشأن إمام عاشور

بعد مشاركة صلاح مع ليفربول| هل يعاقبه حسام حسن بالاستبعاد النهائي أو سحب الشارة ؟

إبراهيم حسن يفجر مفاجأة عن استبعاد محمد صلاح من المنتخب .. فيديو

ترشيحاتنا

7 أخطاء يجب على طلاب المدارس تجنبها لتحقيق المذاكرة الصحيحة في رمضان

صادرات مصر من البطاطس تحقق رقما قياسيا لأول مرة.. تفاصيل

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة.. تنبيه عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

لسبب صادم .. احترس من ألعاب الروبوتات في منزلك

دعاء السحور.. احرص على تأخيره للثلث الأخير من الليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أول أيام رمضان.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق

منكوشة .. ريهام حجاج بإطلالة تثير الجدل في أول يوم رمضان

أسرار الشيفات .. طريقة عمل قمر الدين بدون تكاليف

بعد مشاركة صلاح مع ليفربول| هل يعاقبه حسام حسن بالاستبعاد النهائي أو سحب الشارة ؟

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ