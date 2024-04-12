أخبار التكنولوجيا.. لايكا الألمانية تطلق الجيل الثالث من هواتف Leitz Phone بكاميرا جبارة.. موبايل جديد من ريلمي هيكسر الدنيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أصبحت أجهزة Pixel من جوجل Google، أكثر قوة وغنية بالذكاء الاصطناعي، ومع اهتمام المستخدميت بمنتجاتها قدمت شركة البحث العملاقة المزيد من أجهزة الجديدة مثل Pixel Foldable وPixel Tablet وPixel Watch، والتي تقدم بعض الميزات القوية المثيرة للاهتمام بأسعار تنافسية.

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية، رسميا أحدث هواتفها الذكية تحت اسم Realme GT Neo 6 SE، والذي يقدم قائمة مواصفات قوية تتصدرها معالج قوي وشاشة مميزة وشحن خارق فائق السرعة.

أعلنت شركة لايكا Leica الألمانية، المتخصصة بإنتاج الكاميرات الاحترافية وعدسات كاميرات الهواتف الذكية، عن الجيل الثالث من الهواتف التي تحمل علامتها التجارية وتتميز بـ لغة تصميم مشابهة لكاميراتها الرقمية الشهيرة.

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفها الذكي الجديد Oppo A3 Pro، وهو هاتف متوسط ​​مدى يتميز بكونه حصل على شهادات IP69 وIP68 وIP66، لمقاومة الماء والغبار، والقدرة على تحمل المياه الساخنة لفترة طويلة، ورذاذ الماء القوي، وحتي الغمر في الماء لمدة نصف ساعة.

أطلقت شركة ميتا Meta، مجموعة جديدة من المزايا لتطبيق فيسبوك ماسنجر Messenger، بما في ذلك القدرة على إرسال صور عالية الجودة، وإنشاء ألبومات مشتركة، وإرسال ملفات أكبر بحجم يصل إلى 100 ميجابايت، حيث تصل جميع الميزات الجديدة لجميع مستخدمي ماسنجر على الهاتف المحمول.