عروض مسرحية وكرنفال ومسابقات في متنزه 306 بطور سيناء

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة طور سيناء اليوم احتفالية للأطفال تضمنت عروض مسرحية و العديد من العروض والفقرات الفنية و المسابقات بمنطقة 360 بمناسبة عيد الفطر المبارك ،

نظمت الفعالية أمانة تنظيم مدينة طور سيناء برئاسة أحمد نشأت عفيفي بالتعاون مع أمانة العلاقات العامة برئاسة سماح ذكي ، بحضور أنور محمود وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وعدد كبير من الأسر السيناوية.

تضمنت الفعاليات عروض مسرحية وكرنفال للأطفال بالإضافة إلى عدة مسابقات حماسية لتشجيع الأطفال و مسرح للعرائس.

وعبر الأطفال عن فرحتهم الكبيره بهذه الإحتفالية لإدخال البهجة والسرور عليهم، حيث تنافس الاطفال في المسابقات.

حضر الاحتفالية أحمد صبحي أمين الثقافة والفنون و الرياضة و أمينة المرأة ابتسام رشدي و رامي عطية أمين الوحدة الحزبية بمنطقة السلام.

ومن جانبه أكد أحمد نشأت أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بطور سيناء إن العروض والكرنفال كانت من أول يوم لإجازة عيد الفطر المبارك لإدخال الفرحة والبهجة على أطفال طور سيناء خلال أيام عيد الفطر المبارك .



احتفالية حزب مستقبل وطن

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