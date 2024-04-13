عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحفظ على المتهم بقـ.تل عامل وإصابة شقيقه بطوخ

ضبط المتهم
ضبط المتهم

تحفظت الأجهزة الأمنية بطوخ على على المتهم في واقعة مقـ.تل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بقرية الأحرار دائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة على الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى العميد عمرو البشير مأمور مركز شرطة طوخ إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.


وتوصلت تحريات المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث المركز إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول شقيقان، وطرف ثان، بسبب خلافات الجيرة على أرض زراعية واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، وأسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.


وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والاستعلام عن المصاب.

طوخ الطب الشرعى أمن القليوبية مباحث القليوبية محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

الإعلان عن موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

نبأ سار لـ الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

موضوعات متعلقة

مصرع عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بطوخ

بسبب الغياب.. إحالة الفريق الطبي والتمريض بمركز طب الأسرة بمسطرد للتحقيق

ضمن احتفالات العيد.. عقد قران لاعب التايكوندو بمركز شباب المنشية بالقليوبية

رسم علم مصر على وجوه الأطفال في احتفالات العيد بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور

إحالة المتغيبين للتحقيق العاجل.. زيارات مفاجئة لوكيل صحة القليوبية خلال العيد

جامعة بنها تحصل على تمويل مشروعين للتخرج من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

بدء توافد المواطنين على حدائق القناطر للاحتفال بثالث أيام العيد ..صور

توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعات بنها وشيان الطبية وشمال غرب الصين

ترشيحاتنا

مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية السابق: الاستهتار وراء حرائق المراكب النيلية| فيديو

اعتراف من رئيس أركان الجيش الأوكراني: الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير

مجلة بريطانية شهيرة تنشر ملفا خاصا عن مقومات سياحة اليخوت فى مصر

شاهد| هجوم بالطعن بمركز تسوق في مدينة سيدني الاسترالية.. وإجلاء المئات

الصحة: علاج 573 ألف مواطن مجانا عبر 500 قافلة في 3 أشهر

غدا .. هولندا تغلق سفارتها في طهران كإجراء احترازي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة| الثمن مفاجأة

هزم الجن في مسلسل المداح .. اكتشف أنواع حجر العقيق وألوانه الجذابة

طارق الشناوي:أمينة خليل حققت قفزة نوعية فى شقو..ويسرا شاركت بقانون السينما الحالي l خاص

5 أبراج تستطيع كسب ثقة واحترام الآخرين بسهولة.. هل أنت منهم؟

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ