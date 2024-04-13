التحفظ على المتهم بقـ.تل عامل وإصابة شقيقه بطوخ

تحفظت الأجهزة الأمنية بطوخ على على المتهم في واقعة مقـ.تل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بقرية الأحرار دائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة على الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى العميد عمرو البشير مأمور مركز شرطة طوخ إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.



وتوصلت تحريات المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث المركز إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول شقيقان، وطرف ثان، بسبب خلافات الجيرة على أرض زراعية واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، وأسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.



وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والاستعلام عن المصاب.