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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق طفل فى حوض رى أرض زراعية بطوخ

غريق
غريق

شهدت قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ واقعة غرق طفل في حوض مياة مخصص لرى الأراضى الزراعية وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بالدفنة وسؤال أهلية المتوفى.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد عمرو البشير مامور مركز شرطة طوخ يفيد يفيد ورود بلاغ من الأهالى بغرق طفل في حوض مياه يستخدم في رى الأراضى الزراعية بقرية كفر منصور دائرة المركز.


إنتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام الطفل ويدعى " إبراهيم ا " 6 سنوات بالإستحمام في حوض خرسانى مخصص لرى الأراضى الزراعية غرق في مياة الحوض وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

طوخ شرطة طوخ مركز شرطة طوخ دائرة مركز شرطة طوخ الأراضى الزراعية

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