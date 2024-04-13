القمة 127.. تفوق الأهلي على الزمالك آخر 10 مواجهات| لمن يبتسم الحظ؟

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والعربية بفارغ الصبر لقاءً قويًا يجمع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في "القمة 127".

وتشهد المباراة صراعًا تقليديًا بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط من اجل صدارة الترتيب، بينما يطمح الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة بين القطبين.

وتشير الإحصائيات إلى سيطرة الأهلي على المواجهات المباشرة بين الفريقين في آخر 10 مباريات بالدوري، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 2 وخسر 2.

وتعود آخر هزيمة للأهلي في الدوري أمام الزمالك إلى 26 نوفمبر 2021، عندما فاز الزمالك بنتيجة 3-1.

ويسعى الأهلي للحفاظ على سجله المميز في مواجهات القمة، حيث حقق الفوز في 65 مباراة مقابل 46 للزمالك و 36 تعادلًا.

في المقابل، يسعى الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة، وتحقيق فوز يمنحه دفعة معنوية قوية في سعيه للمنافسة على لقب الدوري.

وتأتي المباراة في ظل ظروف خاصة للفريقين، حيث يعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين المؤثرين للإصابة، بينما يعاني الزمالك من ضغط نفسي كبير بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

وإلى جانب الصراع التقليدي بين الفريقين، تكتسب المباراة أهمية خاصة لكونها تقام في استاد القاهرة الدولي، وهو ما يضفي عليها جماهيرية كبيرة.

وتُعدّ قمة 127 فرصة مثالية لعشاق كرة القدم المصرية والعربية للاستمتاع بمباراة قوية مليئة بالندية والإثارة.