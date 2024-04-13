عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القمة 127.. تفوق الأهلي على الزمالك آخر 10 مواجهات| لمن يبتسم الحظ؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والعربية بفارغ الصبر لقاءً قويًا يجمع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في "القمة 127".

وتشهد المباراة صراعًا تقليديًا بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط من اجل صدارة الترتيب، بينما يطمح الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة بين القطبين.

وتشير الإحصائيات إلى سيطرة الأهلي على المواجهات المباشرة بين الفريقين في آخر 10 مباريات بالدوري، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 2 وخسر 2.

وتعود آخر هزيمة للأهلي في الدوري أمام الزمالك إلى 26 نوفمبر 2021، عندما فاز الزمالك بنتيجة 3-1.

ويسعى الأهلي للحفاظ على سجله المميز في مواجهات القمة، حيث حقق الفوز في 65 مباراة مقابل 46 للزمالك و 36 تعادلًا.

في المقابل، يسعى الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة، وتحقيق فوز يمنحه دفعة معنوية قوية في سعيه للمنافسة على لقب الدوري.

وتأتي المباراة في ظل ظروف خاصة للفريقين، حيث يعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين المؤثرين للإصابة، بينما يعاني الزمالك من ضغط نفسي كبير بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

وإلى جانب الصراع التقليدي بين الفريقين، تكتسب المباراة أهمية خاصة لكونها تقام في استاد القاهرة الدولي، وهو ما يضفي عليها جماهيرية كبيرة.

وتُعدّ قمة 127 فرصة مثالية لعشاق كرة القدم المصرية والعربية للاستمتاع بمباراة قوية مليئة بالندية والإثارة.

الدوري المصري الممتاز الأهلي والزمالك الأهلى استاد القاهرة القمة 127 الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

ترشيحاتنا

للحفاظ على صدارة الدوري.. ريال مدريد يستدعي جميع صفوفه لمواجهة مايوركا

«آي صاغة»: تقلبات سعرية حادة ونذير الحرب قد يدفع الذهب لمستويات غير مسبوقة

وزراء الخارجية الأوروبيون يحذرون من التصعيد بين إيران وإسرائيل

حكم الزواج في شهر شوال.. دار الإفتاء تحسم الجدل

مفاجأة|طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أصغر سيارة هاتشباك عائلية.. شاهد فيات 500e الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك قاروص بالخضار مشوي في الفرن| صحي و لذيذ

نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة.. اكتشف أنواع حجر العقيق وألوانه الجذابة

 سامح يسري يتألق في حفل عيد الفطر على مسرح السامر

حدث عالمى مهم بعد 3 سنوات ينتظره محبو الطبيعية والفلك| ما هو

فيديو

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ