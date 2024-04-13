زيلينسكي يوجه الشكر لـ ألمانيا على تسليم نظام صواريخ باتريوت إضافي لاوكرانيا

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتز لموافقته على تسليم نظام صواريخ باتريوت إضافي وتزويد المزيد من صواريخ الدفاع الجوي في 'وقت حرج' لبلاده.

وجاءت الأخبار عن نظام دفاع جوي ثالث من طراز باتريوت من ألمانيا مع تحول الزخم في ساحة المعركة لصالح روسيا، بعد أكثر من عامين منذ أن شنت غزوها في فبراير 2022.

وقال زيلينسكي قبل أسبوع إن هناك حاجة إلى 25 من أنظمة باتريوت الأمريكية لتغطية البلاد بأكملها، التي تتعرض لهجوم من الصواريخ الباليستية الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي يمكن أن تصل إلى أهداف في غضون دقائق.

وكتب زيلينسكي يوم السبت على تطبيق المراسلة تيليجرام أنه أجرى محادثة 'مهمة ومثمرة' مع شولز.

وأضاف: 'أنا ممتن للمستشارة لقرارها تزويد أوكرانيا بنظام باتريوت إضافي آخر، بالإضافة إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي الحالية'.

وأضاف: 'أدعو جميع زعماء الدول الشريكة الآخرين إلى أن يحذوا حذو هذا المثال'.

وأضاف زيلينسكي أنه وشولز ناقشا أيضًا الاستعدادات لمؤتمر إعادة الإعمار في برلين وقمة السلام في سويسرا في يونيو.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في منشور على موقع X إنه سيتم تسليم نظام باتريوت الجديد على الفور، وأنه بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي التي تم تسليمها والتخطيط لها بالفعل.

تضمن ملخص الحكومة الألمانية الصادر في 10 أبريل/نيسان حول عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا نظامي باتريوت على قائمة إمدادات الدفاع الجوي التي تم تسليمها بالفعل.