مانشستر سيتي يكتسح لوتون بخماسية ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوز سهل على فريق لوتون تاون بنتيجة 5-1 في اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ضم التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي كل من:

- في حراسة المرمى: إيدرسون.

- الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، يوسكو جفارديول.

- الوسط: ريكو لويس، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيز، كيفين دي بروين.

- الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

افتتح الياباني دايكي هاشيوكا باب التسجيل في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وأضاف كوفاسيتش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 64، قبل أن يسجل هالاند هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 76، ليواصل بذلك تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

وقلص لوتون تاون الفارق في الدقيقة 82 عن طريق باركلي، قبل أن يضيف جيريمي دوكو الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 87.

وختم يوسكو جفارديول الأداء الرائع لمانشستر سيتي بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90+4 بتسديدة رائعة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن آرسنال وليفربول اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد 71 نقطة لكل منهما.