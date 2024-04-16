عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ما هي التمارين الرياضية التي يمكنني ممارستها لتقوية عضلاتي؟

التمارين الرياضية
التمارين الرياضية

هناك العديد من التمارين الرياضية التي يمكنك ممارستها لتقوية عضلاتك، ويتوقف نوع التمارين على المجموعة العضلية التي تهدف إلى تقويتها والأهداف الشخصية الخاصة بك، هنا بعض التمارين الشائعة لتقوية العضلات، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

أطعمة غنية بالبروتينات والحديد يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي

شبانة: الأخطاء الدفاعية وراء خسارة الأهلي.. وكولر يُجامل موديست على حساب فريقه

ما هي التمارين الرياضية التي يمكنني ممارستها لتقوية عضلاتي؟

رفع الأثقال: يمكنك استخدام الأثقال الحرة أو الأجهزة المعدة لهذا الغرض. يستهدف رفع الأثقال العديد من المجموعات العضلية مثل الصدر، الظهر، الكتفين، الذراعين والساقين.

التمارين القائمة على الجسم: مثل القرفصاء (السكوات)، والانحناءات، والشدات، والزحافات. تستهدف هذه التمارين العضلات الأساسية مثل الأرداف، الفخذين، البطن، والظهر.

تمارين القوة الوظيفية: تشمل تمارين مثل الانحناءات الأمامية والخلفية، والدفع والسحب، والتمارين الجانبية. تستهدف هذه التمارين العضلات المستخدمة في الحركات اليومية.

تمارين القوة القائمة على المقاومة: مثل استخدام أجهزة المقاومة المطاطية أو أجهزة تدريب الكابلات. يمكنك استهداف مجموعات عضلية محددة وتحسين القوة والتحمل.

تمارين القوة القائمة على الجاذبية: مثل الضغطات والجلوس على الحائط والانحناءات. يمكنك استخدام وزن جسمك كمقاومة لتقوية العضلات.

اليوجا والبيلاتس: توفر هذه التمارين تمارين تركيز على تقوية العضلات الأساسية وتحسين المرونة والتوازن.

يجب أن تتحدد برامج التمارين الخاصة بك وفقًا للأهداف الشخصية والقدرات البدنية الخاصة بك، قد تكون من الأفضل استشارة مدرب رياضي مؤهل لتصميم برنامج تدريب شخصي يناسب احتياجاتك ويضمن ممارسة التمارين بشكل صحيح وآمن.

التمارين الرياضية نوع التمارين رفع الاثقال الجسم الذراعين الكتفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

إسرائيل تبعث رسالة إلى الدول العربية بشأن ردها على الهجوم الإيراني

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. وظائف بالخارج وإشادة دولية بمشروع مهني 2030.. وتعويضات لضحايا حادث إيتاي البارود

العمل في أسبوع.. تشغيل العمالة غير منتظمة.. ووظائف بالداخل والخارج.. والوزير يتفقد مواقع إنتاج ببورسعيد

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

ترشيحاتنا

5 جنيهات في العلبة.. القائمة الكاملة لـ أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

قراصنة يخترقون مواقع إسرائيلية حساسة تخص مفاعل ديمونا

بعد قليل.. المتهمون في مصلحة الجمارك أمام الجنايات لسماع الشهود

رسمياً .. رفع مصروفات المدارس المصرية اليابانية إلى 17200 جنيه

الفرق بين إنجازات السد العالي وأكاذيب سد النهضة .. خبير يوضح

هجوم الذباب.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تصاحب رياح الخماسين غدا | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها متغير .. حلا شيحة بملابس تثير الجدل على السوشيال ميديا

وصلة تعنيف من كولر| قرار الخطيب بتجميد مستحقات لاعبي الأهلي . تفاصيل

فرق شاسع .. عارضة أزياء ترتدي فستان نادين نجيم

انخفض بنسبة 25%| موعد تراجع سعر رغيف الخبز السياحي.. هيبقى بكام؟

فيديو

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ