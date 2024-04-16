هناك العديد من التمارين الرياضية التي يمكنك ممارستها لتقوية عضلاتك، ويتوقف نوع التمارين على المجموعة العضلية التي تهدف إلى تقويتها والأهداف الشخصية الخاصة بك، هنا بعض التمارين الشائعة لتقوية العضلات، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

ما هي التمارين الرياضية التي يمكنني ممارستها لتقوية عضلاتي؟

رفع الأثقال: يمكنك استخدام الأثقال الحرة أو الأجهزة المعدة لهذا الغرض. يستهدف رفع الأثقال العديد من المجموعات العضلية مثل الصدر، الظهر، الكتفين، الذراعين والساقين.

التمارين القائمة على الجسم: مثل القرفصاء (السكوات)، والانحناءات، والشدات، والزحافات. تستهدف هذه التمارين العضلات الأساسية مثل الأرداف، الفخذين، البطن، والظهر.

تمارين القوة الوظيفية: تشمل تمارين مثل الانحناءات الأمامية والخلفية، والدفع والسحب، والتمارين الجانبية. تستهدف هذه التمارين العضلات المستخدمة في الحركات اليومية.

تمارين القوة القائمة على المقاومة: مثل استخدام أجهزة المقاومة المطاطية أو أجهزة تدريب الكابلات. يمكنك استهداف مجموعات عضلية محددة وتحسين القوة والتحمل.

تمارين القوة القائمة على الجاذبية: مثل الضغطات والجلوس على الحائط والانحناءات. يمكنك استخدام وزن جسمك كمقاومة لتقوية العضلات.

اليوجا والبيلاتس: توفر هذه التمارين تمارين تركيز على تقوية العضلات الأساسية وتحسين المرونة والتوازن.

يجب أن تتحدد برامج التمارين الخاصة بك وفقًا للأهداف الشخصية والقدرات البدنية الخاصة بك، قد تكون من الأفضل استشارة مدرب رياضي مؤهل لتصميم برنامج تدريب شخصي يناسب احتياجاتك ويضمن ممارسة التمارين بشكل صحيح وآمن.