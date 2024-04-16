الري: حلول مبتكرة لتطوير منظومة صيانة المجارى المائية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لاستعراض النتائج الأولية للدراسة البحثية التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه (معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث الإنشاءات) بالتعاون مع مصلحة الرى وتحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water JCAR بعنوان "مقارنة طرق الصيانة التقليدية والمبتكرة للمجارى المائية والمناسبة للظروف المصرية" ، والتى تهدف لتطوير منظومة صيانة المجارى المائية واستخدام تقنيات أكثر كفاءة فى التطهيرات .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع التقييم الذى أعده فريق الدراسة لنماذج مختلفة من المعدات التي تستخدم في تطهير الترع من قوارب قص الحشائش وإزالة المواد العالقة مثل ورد النيل ومقارنتها من حيث ( الكفاءة والإنتاجية والسرعة - الصيانة – المتانة – التأثير البيئي وطريقة جمع المخلفات والتخلص منها) .

كما تم استعراض ما قام به فريق الدراسة من إعداد استبيان حول تقنيات الصيانة المختلفة واستيفائها من عدد من مديرى عموم الرى بالمحافظات من خلال زيارات ميدانية للمساعدة فى تقييم منهجية الصيانة المثلى وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الصيانة ، كما قام فريق الدراسة بالتنسيق مع مديرى عموم الرى بالمحافظات لاختيار (٢) ترعة في كل منطقة تجريبية لتقييم أعمال الصيانة المقترحة .

وقد وجه الدكتور سويلم بأن تتوسع الدراسة البحثية لتشمل دراسة تحضير مخلفات التطهيرات لتدويرها والاستفادة منها .

وصرح الدكتور سويلم بأن البحث العلمى هو السبيل لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المنظومة المائية ، مشيرا لحرصه على تطوير منظومة صيانة المجارى المائية باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في هذا المجال ، مع دراسة تطوير هذه التقنيات بما يناسب البيئة المصرية .

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