عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: سنطلب تفسيرًا من إسرائيل عن مصرع الطفلة الفلسطينية هند رجب بغزة

الطفلة الفلسطينية
الطفلة الفلسطينية هند رجب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الوزارة ستطلب من إسرائيل التقدم بمزيد من المعلومات عن مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر ستة أعوام في غزة في يناير.
وأضاف ميلر - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية  أمس الثلاثاء - أن الوزارة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل في الأمر بعد أن ألقى تقرير لصحيفة واشنطن بوست بظلال من الشك على تفسير إسرائيل السابق لواقعة مقتلها، واصفا وفاة الطفلة هند بأنها "مأساة لا توصف، وهو أمر ما كان ينبغي أن يحدث ولا ينبغي أن يحدث أبدا".
وحاصرت القوات الإسرائيلية الطفلة وهي ترتعد في سيارة في غزة مع أفراد عائلاتها القتـ ـلى وتوسلت طلبا للمساعدة في اتصال هاتفي مع منقذين الذين أمكنهم سماع دوي طلقات الرصاص والفتاة تصف اقتراب القوات إسرائيلية منها.
وعثر أقاربها على جثتها بعد 12 يومًا، مع جثث خالها وزوجته وأطفالهما الثلاثة في سيارتهم، فضلا عن اثنين من المسعفين الذين حاولوا إنقاذها، وكانت سيارة إسعاف بالقرب منهم.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت اليوم أن تحقيقا توصل إلى وجود مركبات مدرعة إسرائيلية في منطقة الحادث على عكس ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن تحقيقا أوليا توصل إلى أن قواته لم تكن ضمن نطاق إطلاق النار على السيارة التي حوصرت فيها الطفلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتدهور الرؤية الأفقية.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا

ترشيحاتنا

إصابة جندي إسرائيلي من وحدة شالداج بجروح خطيرة خلال معارك في غزة

أمر مفجع.. الصحة العالمية تتحدث عن تفاصيل صادمة بشأن بمستشفيات غزة

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

الفيضانات في تنزانيا تخلف 58 ضحية.. وتحذيرات من استمرار هطول الأمطار|شاهد

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة والكليات المتاحة بالتعليم المدمج 2024

إلى أين سيتجه سعر الذهب خلال الأيام القادمة؟.. وهذه قيمة عيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بجمالها

شبه التوكتوك.. شاهد أغرب سيارات السبعينيات الكلاسيكية

لوك جديد .. درة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام| شاهد

برخص التراب.. أوبو تطرح هاتفا A1s و A1i للشباب

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ