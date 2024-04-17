الخارجية الأمريكية: سنطلب تفسيرًا من إسرائيل عن مصرع الطفلة الفلسطينية هند رجب بغزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الوزارة ستطلب من إسرائيل التقدم بمزيد من المعلومات عن مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر ستة أعوام في غزة في يناير.

وأضاف ميلر - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية أمس الثلاثاء - أن الوزارة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل في الأمر بعد أن ألقى تقرير لصحيفة واشنطن بوست بظلال من الشك على تفسير إسرائيل السابق لواقعة مقتلها، واصفا وفاة الطفلة هند بأنها "مأساة لا توصف، وهو أمر ما كان ينبغي أن يحدث ولا ينبغي أن يحدث أبدا".

وحاصرت القوات الإسرائيلية الطفلة وهي ترتعد في سيارة في غزة مع أفراد عائلاتها القتـ ـلى وتوسلت طلبا للمساعدة في اتصال هاتفي مع منقذين الذين أمكنهم سماع دوي طلقات الرصاص والفتاة تصف اقتراب القوات إسرائيلية منها.

وعثر أقاربها على جثتها بعد 12 يومًا، مع جثث خالها وزوجته وأطفالهما الثلاثة في سيارتهم، فضلا عن اثنين من المسعفين الذين حاولوا إنقاذها، وكانت سيارة إسعاف بالقرب منهم.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت اليوم أن تحقيقا توصل إلى وجود مركبات مدرعة إسرائيلية في منطقة الحادث على عكس ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن تحقيقا أوليا توصل إلى أن قواته لم تكن ضمن نطاق إطلاق النار على السيارة التي حوصرت فيها الطفلة.