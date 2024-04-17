الغرف التجارية: شن حملات تفتيشية للتأكد من سلامة وزن وسعر السلع

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التصريحات بوجود انخفاض في أسعار السلع صحيحة، متابعا: الرئيس السيسي وجه بضرورة شعور المواطن بالإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأضاف "علاء عزت" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المخبز ملزم بأن يقدم أوزان الخبز بالأسعار المتعارف عليها للمواطن، مشددا على أنه سيتم تحديد أسعار للخبز، والإعلان عنها غدا من قبل رئيس الوزراء.

وشدد على أن الغرفة ستعمل على شن حملات تفتيشية للتأكد من سلامة الوزن والسعر، وفقا لما سيتم الإعلان عنه، متابعا: سيكون هناك حملات تفتيشية على معظم السلع للتأكد من أسعارها.



وأوضح أنه تم تخفيض أسعار الفول والعدس بنسبة 25%، و10% في الأرز، نحن نسعى إلى تقصير نقل السلع منعا لزيادة سعرها من قبل الوسطاء.