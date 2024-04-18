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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب دهسا في حادث دراجة نارية بطنطا

مصرع طفل بالغربية
مصرع طفل بالغربية

شهد الطريق الزراعي بمدخل قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع  شاب في العقد الثاني من العمر  في حادث دراجة نارية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة  مستشفي طنطا الجامعي.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب في حادث دراجة نارية بطريق مدخل محلة مرحوم دائرة مركز طنطا.

إصابة 5 ركاب في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "طنطا_كفر الشيخ"

كما انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارة الإسعاف وتبين مصرع شاب يدعي  مصطفي السيد أبو زيد مقيم قرية منيل الهويشات دائرة المركز وذلك بعد إصابته  نتيجة حادث دراجة بخارية بطريق طنطا الزراعي بالقرب من مدخل محلة مرحوم وتم نقل الجثمان الي مشرحة المستشفى.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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