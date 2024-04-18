«بوريل» من اجتماع مجموعة السبع: نحن على حافة حرب إقليمية في الشرق الأوسط|فيديو

انطلق اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، يوم الخميس، في منتجع بجزيرة كابري الإيطالية، حيث تركزت المناقشات على الحربين الدائرتين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وأفاد التقرير، أنه في حديثه للصحفيين قبل الاجتماع، حث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الزعماء الغربيين على تقديم المزيد من الدعم الحيوي لأوكرانيا في حربها المستمرة منذ عامين مع روسيا.

وقال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "هم بحاجة إلى أسلحة، وعلينا أن نوفرها لهم بشكل أسرع بكثير".



وتناقش الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية مقترحات لاستخدام الأرباح الناتجة عن مليارات اليورو من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في توفير الأسلحة لأوكرانيا.