ختام البطولة الدولية للبرمجيات في معبد حتشبسوت

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات حفل ختام البطولة الدولية للبرمجة - فى دورتها السادسة والأربعون والسابعة والأربعون، والتي أقيمت بالأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024، ونظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أقيم الحفل الختامي بمعبد حتشبسوت بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ورئيس مؤسسة ICPC والمدير التنفيذي لـ ICPC ويليام باوتشر، ورئيس اللجنة التوجيهية للـ ICPC الدكتور يسرى الجمال، ومن الكلية الفنية العسكرية اللواء معتز ابراهيم ابو النصر، ورئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدى محمد حسين.

وأعرب رئيس جامعة الأقصر عن سعادته بنجاح مصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تنظيم، البطولة الدولية للبرمجة فى دورتيها السادسة والأربعون والسابعة والأربعون، مشيرًا إلى أن هذه البطولة أثبتت أن مصر قادرة على تنظيم مختلف الفعاليات الدولية.

وفي كلمته قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "يسعدني أن أكون بين كوكبة من أفضل العقول الشابة من مختلف دول العالم علي أرض الأقصر تلك المدينة ذات الجذور الضاربة في أعماق التاريخ ".

وأعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فخره واعتزازه لقدرة مصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي تنظيم هذه الفاعلية بهذا المستوي العالمي.

وتابع قائلا "سعدت اليوم بما شاهدته من شباب واعد يمثلون كبريات الجامعات علي مستوي العالم مشيدا بالتنظيم الجيد وتعاون وتكاتف كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث العالمي.

وأكد "طلعت " أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد علي بناء الكوادر البشرية والإستثمار في العقل البشرى من خلال تأهيل الفكر الخلاق والعمل الابتكارى و التوسع في قاعدة المتدربين

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية في كلمته أشعر بسعادة غامرة وفخر كبير وأنا أخاطبكم اليوم، حيث نستضيف وننظم المسابقة الدولية للبرمجة الجماعية (ICPC) هنا في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر.

وأضاف "إنه لشرف عظيم لي أن أخاطبكم اليوم ونحن نقف وسط روعة مدينة الأقصر، مصر، بمناسبة المسابقة الدولية للبرمجيات أتقدم بأحر التهاني لكل منكم على مساهماتكم المميزة طوال هذه المسابقة المرموقة".

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