أسعار أعيرة الذهب اليوم في الصاغة بدون مصنعية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024 حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها ليسجل نحو 3270 جنيها للبيع و3250 جنيها للشراء.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 3,714 شراء 3,737
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 3,405 شراء 3,426
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 3,250 شراء 3,270
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 2,786 شراء 2,803
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 2,167 شراء 2,180
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,857 شراء 1,869
سعر الذهب الاونصة
بيع 115,514 شراء 116,225
سعر الجنيه الذهب
بيع 26,000 شراء 26,160
سعر كيلو الذهب
بيع 3,714,286 شراء 3,737,143